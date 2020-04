Neuauflage des kultigen RAZR ist hierzulande ausschließlich beim Mobilfunkmarktführer erhältlich.

Nachdem A1 bereits das Samsung Galaxy Fold 5G exklusiv nach Österreich gebracht hat , landet nun ein zweites Falt-Smartphone, das nur bei diesem Mobilfunkanbieter zu haben ist, in unserem Land. Konkret handelt es sich dabei um das Motorola RAZR . Das Galaxy Z Flip hat A1 ebenfalls im Programm - dieses Falt-Handy gibt es aber auch bei anderen Mobilfunkern. Das neue Huawei Mate Xs ist in Österreich noch nicht erhältlich.

© Motorola

Mit Vertrag ab 299 Euro

Doch zurück zum RAZR. A1 bietet das erste faltbare Smartphone von Motorola ab sofort an. Los geht es ab 299 Euro im Tarif A1 Mobil L. Highlight ist der flexible 6,2 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 876 x 2.142 Pixel im 21:9-Seitenverhältnis. Während man die faltbaren Smartphones von Samsung (Galaxy Fod) und Huawei (Mate Xs) über die Längsachse zu einem Tablet auffalten kann, lässt sich das Motorola-Smartphone – wie das Galaxy Flip - horizontal zusammenfalten. Dadurch wird es deutlich kompakter und findet somit auch in kleineren Hosentaschen problemlos Platz. Infos wie Benachrichtigungen, Anrufe, etc. werden dann auf einem 2,7 Zoll großen Zusatz-Touchdisplay angezeigt. Im zusammengeklappten Zustand lassen sich viele Aufgaben ausführen: Anrufe tätigen, Nachrichten beantworten, bezahlen, Musik steuern, Selfies aufnehmen, den Google Assistant verwenden oder individuelle Schnelleinstellungen für Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot, etc. vornehmen.

Spezieller Klappmechanismus

Beim Klappmechanismus haben sich die Ingenieure ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen. Das RAZR verfügt über ein patentiertes Klappscharnier, bei dem beide Hälften ohne Abstand aufeinander aufliegen. Das soll den Vorteil haben, dass das flexible Display im geschlossenen Zustand komplett abschließt, wodurch es vor Staub und Schmutz geschützt ist. Das Smartphone besteht aus rostfreiem Stahl und ist mit 3D Gorilla Glas ausgestattet. Die Abmessungen betragen in geschlossenem Zustand 94 x 72 x 14 Millimeter, im geöffneten Zustand sind es 172 x 72 x 7 Millimeter. Das Gewicht beträgt 205 Gramm.

© Motorola

Ausstattung

Die restliche Ausstattung des Android-Smartphones ist im gehobenen Mittelklassesegment angesiedelt. Als Antrieb kommt der Qualcomm Snapdragon 710 zum Einsatz. Dem Prozessor stehen 6 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB. Die Akku-Kapazität von 2.510 mAh fällt etwas bescheiden aus, dafür kann der Energiespeicher über einen USB-C-Anschluss (3.1) schnell aufgeladen werden. Bei der Kameraausstattung kann das neue RAZR mit aktuellen Flaggschiffmodellen nicht mithalten. Die Hauptkamera verfügt über einen 16-Megapixel-Sensor mit Blende f/1.7, Dual-Pixel-Autofokus, Laser-Autofokus sowie Dual-LED-Blitz. Für Selfies und Videochats ist eine 5 MP-Fontkamera (f/2.0, Display-Blitz) an Bord.

Fazit

Wer sich derzeit für ein Falt-Handy entscheidet, muss sich im Klaren sein, zu den Early Adoptern zu gehören. Die Technik steckt noch in den Kinderschuhen. Wer damit klar kommt, darf sich jedenfalls über einen echten Hingucker freuen. Denn wenn man mit einem Smartphone wie dem Motorola RAZR irgendwo auftaucht, steht man sofort im Zentrum des Interesses.