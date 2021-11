Bei den Österreichern stehen aktuell vor allem teure Geräte hoch im Kurs.

Smartphones zählen seit Jahren zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken aus dem Elektronikbereich. Auch heuer dürften wieder zahlreiche mobile Alleskönner unter den heimischen Christbäumen landen. Laut einem Vergleichsportal wird das Christkind dabei ziemlich tief in die Tasche greifen müssen.

Die zehn beliebtesten Smartphones

Das Tarifvergleichsportal durchblicker.at hat sich angesehen, welche Smartphones in Österreich heuer vor Weihnachten am beliebtesten sind. Dabei zeigt sich, dass sieben der zehn gefragtesten Geräte über 500 Euro kosten, drei davon sogar über 1.000 Euro. Konkret sieht das Ranking wie folgt aus:

Apple iPhone 13 Pro ab 1.149 € Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ab 1.049 € Apple iPhone 12 ab 759 € Samsung Galaxy A52s ab 341 € Apple iPhone 13 ab 885 € Samsung Galaxy S21 ab 683 € Apple iPhone 13 Pro Max ab 1.235 € Samsung Galaxy S20 FE ab 402 € Xiaomi 11 T ab 470 € Xiaomi 11 T Pro ab 605 €

Hier gibt es die Geräte am günstigsten

Da durchblicker.at laut eigenen Angaben Österreichs größtes Tarifvergleichsportal ist, wurde natürlich auch noch analysiert, wie man die beliebtesten Smartphones möglich günstig bekommt und wie hoch die monatlichen Kosten sind. Demnach zahle sich der separate Kauf von Smartphone und Tarif fast immer aus, nur bei Power Usern lohne sich der Blick auf die aktuellen Kombi-Angebote der Mobilfunker. Zudem mache laut der Analyse auch bei 0-Euro-Angeboten der Vergleich Sinn: „In fast allen Fällen und quer durch alle Nutzertypen lohnen sie sich aufgrund der erhöhten Monatsgebühr und der langen Bindung nicht“ so die Plattform am Dienstag in einer Aussendung.

Die Kostenanalyse wurde in die drei Nutzergruppen Power User, Durchschnittsverbraucher und Geringverbraucher unterteilt (Stand: 30. November 2021):

