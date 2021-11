HoT rüstet seinen Kampftarif massiv auf

Beim Mobilfunkangebot von Hofer gibt es bald deutlich mehr Datenvolumen zum selben Preis.

Im Gegensatz zu anderen Mobilfunkern bietet Hofer keine speziellen Weihnachtsangebote bzw. -tarife an. Das dürfte vor allem daran liegen, dass die HoT -Standardtarife ohnehin sehr günstig sind und in regelmäßigen Abständen aufgerüstet werden . Jetzt ist es wieder einmal so weit.

20 GB für 10 Euro

Ab 2. Dezember 2021 gibt es beim beliebten Tarif HoT fix 5 GB mehr Datenvolumen zum selben Preis. Konkret wird es von 10 auf 15 GB aufgestockt. Und da Hofer auch die kostenlose Datenreserve von 5 GB, die jeder Kunde einmal pro Monat aktivieren kann, beibehält, stehen den Nutzern für 9,90 Euro pro Monat (30 Tage) insgesamt 20 GB zur Verfügung. Wie gehabt ist der Tarif roamingfähig und enthält 1.000 Minuten/SMS.

© Screenshot: Hofer Online-Prospekt

Auch für Bestandskunden und keine Zusatzkosten

Eine Bindung sowie zusätzliche Kosten wie eine Servicepauschale oder ein Aktivierungsentgelt gibt es nicht. Ebenfalls positiv: Die Änderung gilt nicht nur für Neukunden sondern tritt auch für bestehende Kunden völlig automatisch und ohne Zutun des Nutzers in Kraft. Ab Anfang Dezember können sich also alle HoT fix-Kunden über 20 GB Datenvolumen freuen.