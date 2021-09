× HoT mit neuem Router für seine Daten-Flatrate

Diskonter Hofer verspricht den Kunden ein schnelleres Surf-Vergnügen.

Hofer bringt eine neue Hardware für den HoT-Tarif „ surf Unlimited “ in seine Filialen. Konkret handelt es sich dabei um einen schnelleren WLAN-Router. Dieser stammt von Alcatel, kommt inklusive HoT -Branding daher und ermöglicht laut dem Diskonter schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten.

Ausstattung

Das LTE-fähige Gerät unterstützt WPS, bietet einen LAN-Anschluss und funkt in den WLAN-Bändern mit 2.4 GHz sowie 5 GHz. Insgesamt können sich 32 WLAN-fähige Geräte (Smartphones, Tablets, Notebooks, etc.) mit dem Router verbinden. In Kombination mit dem Tarif surf Unlimited soll Surfen und Streamen überall dort möglich sein, wo es eine Steckdose gibt. Somit ist der Router auch mobil einsetzbar, etwa im Ferienhaus oder am Zweitwohnsitz.

© Hofer ×

Preise

Am reinen Datentarif selbst ändert sich nichts – surf Unlimited bietet wie gehabt unbegrenzte LTE-Daten (Download: bis zu 40 Mbit pro Sekunde) zum Preis von 19,90 Euro für 30 Tage. Für den neuen Alcateel HoT WLAN-Router CAT 7 verlangt Hofer 79,99 Euro (inkl. HoT-Starterpaket mit 30 Tage HoT surf Unlimited gratis).