Hot und yesss! starten neue Billig-Tarife

Hofer und A1-Tochter greifen mit günstigen Angeboten an.

Nachdem Hofer sein Mobilfunkangebot mit dem Tarif HoT fix Giga zuletzt nach oben hin ausgebaut hat, geht nun ein neuer Einstiegstarif an den Start. Und auch Erzrivale yesss! hat einen günstigen Tarif im Angebot, der sich an eine ähnliche Zielgruppe richtet.

Hot smart

Bei Hofer hört der neue Tarif auf den Namen HoT smart und kostet 5,90 Euro pro Monat. In dem roamingfähigen Smartphone-Tarif ist ein Datenvolumen von 6 GB (LTE mit bis zu 100 Mbit/s) integriert, von denen 2,9 GB auch im EU-Ausland genutzt werden können. Freiminuten oder Gratis-SMS gibt es nicht. Pro Minute oder SMS werden 3,9 Cent fällig.

yesss! Austria

Bei yesss! gibt es wiederum den Tarif Austria um 8,49 Euro pro Monat. Hier beträgt das integrierte Datenvolumen 7 GB (bis zu 50 Mbit/s). Es kann – dem Namen entsprechend – aber nur in Österreich genutzt werden. Der Tarif ist also nicht roamingfähig. Dafür sind hier auch 1.000 Minuten/SMS mit dabei.

Preiskampf gut für Kunden

Günstig sind jedenfalls beide Angebote. Hier muss jeder Kunde selbst entscheiden, welcher Tarif am besten zu seinem Nutzungsverhalten passt. HoT hat schon fast eine Million Kunden und ist damit der mit Abstand erfolgreichste virtuelle Mobilfunker in Österreich. Mit dem neuen Billig-Tarif könnten in Zukunft noch weitere hinzukommen. Etablierte Mobilfunker wie A1 halten mit Billigschienen wie eben yesss! dagegen. Zu den weiteren erfolgreichen virtuellen Mobilfunkern zählen unter anderem spusu , Lidl oder Tchibo. Dank des harten Preiskampfes profitieren vor allem die heimischen Smartphone-User, die sich über günstige Tarife freuen dürfen.

