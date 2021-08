iPhone 13 soll auch ohne Netz ein Netz haben

Apple soll beriets heuer das erste Satelliten-Smartphone für die Masse bauen.

Obwohl Apple mittlerweile sogar mit "Doppel-Agenten" gegen Leaker vorgeht , dringen immer wieder vorab Details zu kommenden Produkten durch. Im aktuellen Fall drehen sich diese um die neue iPhone-Generation, die mit großer Wahrscheinlichkeit iPhone 13 heißen wird. Und sollten sich die Gerüchte bestätigen, hätte der US-Konzern ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das nächste Apple-Smartphone soll nämlich ein Satellitentelefon werden. Das gab es im Massenmarkt bisher noch nie.

LEO-fähig

Laut dem TF International Securities-Analyst und absoluten Apple-Kenner Ming-Chi Kuo setzt Apple dabei auf die sogenannte LEO-Technik – das Kürzel steht für low earth orbit. Damit sind Satelliten gemeint, die sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn befinden. Im Notfall – also wenn man sich an einem Ort befindet, an dem es kein Mobilfunknetz gibt (4G, 5G, etc.) – soll sich das iPhone 13 mit den Satelliten verbinden können. Nutzer sollen dann auch ohne Mobilfunknetz Anrufe tätigen oder Nachrichten versenden können. Kuo geht davon aus, dass Apple für die LEO-Technologie auf den Qualcomm-Chip X60 vertraut. Dieser unterstützt eine Satelliten-Verbindung.

Zeitplan

Offiziell hat Apple noch keine Termine für den Start der für Mitte September er warteten nächsten iPhone-Generation genannt. Die Einladungen für das Präsentations-Event wurden noch nicht versandt. Aber die Gerüchte verdichten sich, dass das iPhone 13 am 14. September präsentiert wird. Laut Insidern soll man die neuen Smartphones dann ab 17. September vorbestellen können - und am 24. September kämen sie in den Handel. Die neuen iPhones solle über den A15 Bionic Chip verfügen und eine kleinere Notch aufweisen. Die Pro-Modelle dürften über ein 120 Hz-Display und eine verbesserte Weitwinkelkamera mit erweiterten Video-Funktionen verfügen.

Weitere Neuheiten.

Neben der neuen iPhone-Serie, die wieder aus vier Geräten (5,4 bis 6,7 Zoll) bestehen soll, dürfte Apple bei dem Event auch noch die Apple Watch 7 vorstellen . Für Herbst werden zusätzlich noch das iPad mini 6 und die AirPods 3 erwartet.