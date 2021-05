Magenta startet neuen Kampftarif

Bei dem neuen Angebot bekommt man mehr Datenvolumen zum geringeren Preis.

Zuletzt hat Magenta im Rahmen seiner Quartalsbilanz verkündet, die Marke von über fünf Millionen Mobilfunkkunden überschritten zu haben. Zu dieser beeindruckenden Anzahl könnten in nächster Zeit noch viele weitere Nutzer hinzukommen. Der Komplettanbieter hat jetzt nämlich ein neues Angebot am Start.

Breitband und Mobilfunk

Das neue Tarifangebot gilt für MagentaEINS-Kunden – also für alle, die in einem Haushalt Mobilfunk und Internet des Anbieters beziehen. Es richtet sich also an Kunden mit Magenta Breitbandinternet, die noch keinen Magenta Smartphone-Tarif haben. Bestehende MagentaEINS-Kunden, die bereits Mobilfunk und Internet des Anbieters nutzen, können das Angebot als Zusatzanmeldung in Anspruch nehmen.

Trotz mehr GB billiger

Konkret sieht das neue Angebot wie folgt aus: Im Tarif „Mobile Sim Only M“ gibt es nun 32 GB Datenvolumen um 17 Euro (statt 16 GB um 22 Euro). Darüber hinaus entfällt im ersten Monat die Grundgebühr. Eine Mindestvertragsdauer gibt es nicht, Telefonie und SMS sind standardmäßig unlimitiert inkludiert. Der Aktionszeitraum endet am 30. Juni 2021.

Preiskampf neu entflammt

In Österreich hat sich der Preiskampf unter den Mobilfunkern in den letzten Wochen wieder verstärkt. So haben auch A1 (inklusive bob ), " 3 " und diverse Billig-Anbieter diverse Aktionen gestartet.