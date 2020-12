Nächster Preissturz beim iPhone 11

Das beliebte Apple-Smartphone gibt es nun noch einmal deutlich billiger.

Unmittelbar nach der Präsentation der iPhone 12-Reihe hat Apple den Preis für das iPhone 11 (64 GB) von 799 Euro auf 679 Euro gesenkt . Einige heimische Händler senkten daraufhin ihre Preise auf knapp über 660 Euro. Mittlerweile sind alle vier iPhone-12-Modelle im Handel. Das hat nun beim Vorgängermodell zum nächsten Preissturz geführt.

iPhone 11 billig wie nie

So wird das iPhone 11 (64 GB) in Österreich mittlerweile ab 620 Euro verkauft. So billig war das nach wie vor extrem beliebte Apple-Smartphone noch nie. Wer also nicht das neueste iPhone haben muss, kann sich viel Geld sparen. Denn das ebenfalls 6,1 Zoll große iPhone 12 kostet bei Apple mindestens 899 Euro und bei den günstigsten Online-Händlern zwischen 850 und 870 Euro.

Keine dramatischen Abstriche

Das iPhone 12 (64 GB) bietet zwar einige Verbesserungen wie ein OLED-Panel, 5G, den A14 Bionic-Chip und eine aufgewertete Dual-Kamera. Wer das nicht unbedingt braucht, bekommt auch mit dem iPhone 11 ein sehr solides Apple-Smartphone, das noch einige Jahre mit der jeweils neuesten iOS-Version laufen wird.

