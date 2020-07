A1-Tochter startet neue "deluxe"-Angebote mit Apple-Smartphones.

bob startet einen neuen Tarif namens „deluxe-bob“, der auch mit iPhones kombiniert werden kann. Aufgrund des hohen Datenvolumens richtet sich das neue Angebot vor allem an Intensivnutzer.

Neuer Tarif mit iPhones

deluxe-bob bietet unbegrenzte Telefonie-Minuten und SMS sowie 25 GB Datenvolumen (davon 15 GB im EU Ausland). Den neuen Tarif gibt es um 29,90 Euro pro Monat. Kunden, die den neuen Tarif mit einem Smartphone kombinieren möchten, können auch zu einem iPhone greifen. Konkret erhalten sie das iPhone 7 um 49 Euro oder auch das aktuelle iPhone SE (2020) um 199 Euro. Apple verlangt für Letzteres 479 Euro. Hier muss man also rechnen, ob sich das bob-Angebot für das eigene Nutzungsverhalten lohnt.

Weiterer Tarif und Android-Smartphones

Neben dem 25 GB Tarif bringt die A1 -Tochter auch den beliebten Tarif x-trabob zurück. Hier gibt es ebenfalls unbegrenzte Telefonie-Minuten und SMS. Das Datenvolumen fällt mit 15 GB (davon 10 GB im EU Ausland) geringer aus. Für x-trabob werden 19,90 Euro pro Monat fällig.

Wer lieber ein Android- statt ein Apple-Smartphone will, kann bei deluxe-bob und x-trabob zu diversen Geräten greifen. So gibt es beispielsweise das Huawei P40 Lite in beiden neuen Tarifen ab 0 Euro.