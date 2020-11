Normalerweise präsentiert Samsung die Smartphones seiner Top-Baureihe Galaxy S immer im Februar und bringt sie im März in den Handel. Doch im Jahr 2021 soll sich dieser Zeitplan deutlich ändern.

Laut einem Bericht von Reuters soll das Galaxy S21 mehr als einen Monat früher als erwartet auf den Markt kommen. Samsung wolle damit Marktanteile von den Konkurrenten Huawei und Apple abgreifen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Apples iPhone-12-Reihe ist seit kurzem im Handel und Huaweis Mate 40 (Pro) scharrt bereits in den Startlöchern.

Der Nachfolger des Galaxy S20 soll bereits Ende Jänner nächsten Jahres erhältlich sein. Samsung lehnte eine Stellungnahme ab. Laut dem Top-Leaker Jon Posser sollen das Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra am 14. Jänner präsentiert werden. Noch am selben Tag soll der Vorbestellstart erfolgen. Die Markteinführung erfolgt demnach am 29. Jänner 2021.