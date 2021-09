Wer auf das iPhone 13 wechseln will, kann mit gebrauchten Vorgängermodellen noch viel Geld verdienen.

Für die Apple-Community hat das Warten bald ein Ende: Das neue iPhone 13 kommt am Freitag (24. September) in den Handel. Vorbestellungen sind seit Freitag möglich, das neue Betriebssystem iOS 15 wurde bereits veröffentlicht. Wer ein iPhone 11 oder iPhone 12 besitzt und nun auf das neue Apple-Smartphone umsteigen will, kann mit den Vorgängermodellen noch gutes Geld verdienen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von willhaben. Österreichs größter digitaler Marktplatz hat den kommenden Start des iPhone 13 zum Anlass genommen, um die aktuellen Preise und Angebote der Vorgängermodelle unter die Lupe zu nehmen.

Vorgänger-Modelle besonders gefragt

Knapp 309.000 Smartphones wurden dieses Jahr bereits auf willhaben angeboten. Darunter befanden sich etwa 144.000 iPhones, was rund 47 Prozent des gesamten Smartphone-Angebotes entspricht. Besonders häufig hätten dieses Jahr Nutzer konkret nach den Modellen iPhone 11 (inklusive Pro/Max-Version) mit 4,5 Millionen Stichwortsuchen sowie dem iPhone 12 (inklusive Pro/Max-Version) mit 4,4 Millionen Stichwortsuchen gesucht.

So viel bekommt man fürs iPhone 11 und 12

Der Durchschnittspreis der Smartphones variiert je nach Alter, Zustand und Ausstattung, wie zum Beispiel dem Speicherplatz, eines Modells. So wurde in diesem Jahr das iPhone 12 durchschnittlich um etwa 683 Euro angeboten, die Pro-Version um rund 925 Euro. Das iPhone 11 Pro ist um durchschnittlich 619 Euro zu haben und das iPhone 11 um 469 Euro. Die Wiederverkaufschance variiert laut willhaben dabei ebenfalls von Modell zu Modell. Neuere Serien wie zum Beispiel das iPhone 12 Pro Max hätten eine Chance von rund 66 Prozent, wieder verkauft zu werden.

Durchschnittliche Preise für iPhone Modelle 2021 auf willhaben:

iPhone 12: 683 €

iPhone 12 Pro: 925 €

iPhone 11: 469 €

iPhone 11 Pro: 619 €





Externer Link

willhaben.at