Am Freitag (24. September) kommt die neue iPhone-13-Reihe in den Handel. Allen vier Smartphones gemein ist der Prozessor namens A15 Bionic. Im Rahmen der Präsentation hat der US-Konzern angekündigt, dass der Chip noch einmal einen ordentlichen Performance-Schub gemacht habe. Und das, obwohl der Vorgänger (A14 Bionic) nach wie vor zu den allerschnellsten Smartphone-Prozessoren zählt. Nun zeigt sich, dass Apple offenbar nicht zu viel versprochen hat.

Mittlerweile wurden nämlich die Ergebnisse erster Benchmark-Tests, die mit dem iPhone 13 Pro (hier unter der offiziellen Modellnummer "iPhone 14,3" angeführt) durchgeführt wurden, veröffentlicht. Im Geekbench-Test kommt das Apple-Smartphone auf 1.734 Punkte (Single-Core) und 4.818 Punkte (Multicore). Zum Vergleich: Das derzeit schnellste Android-Smartphone OnePlus 9 kommt mit Qualcomms Top-Prozessor Snapdragon 888 auf 1.116 Punkte und 3.541 Punkte. Das Ergebnis fällt für die Android-Konkurrenz also ziemlich vernichtend aus, wie auch Top-Leaker Ice Universe auf Twitter festhält.

Im Vergleich zum A14 Bionic konnte der A15 Bionic ebenfalls zulegen. Allzu groß ist der Performance-Sprung jedoch nicht. Das iPhone 12 Pro Max erzielt im Benchmark-Test von Geekbench 1.597 Punkte und 4.140 Punkte. Damit ist die CPU des iPhone 13 Pro rund 17 Prozent flotter. Bei der Grafik (GPU) ist es seinem Vorgänger jedoch um über 40 Prozent überlegen, was mehr als beachtlich ist.

Apple A15 Geekbench score, only one word left to Android: despair. pic.twitter.com/luxuWmUZlZ