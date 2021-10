Wer sich das neue Top-Smartphone kauft, kann sich über einen 400 Euro teuren Elektro-Scooter freuen.

Wie berichtet, hat Xiaomi das neue Mi 11T und Mi 11T Pro bei einem globalen Launch Event am 15. September präsentiert. Nun kommen die beiden Smartphone-Newcomer in den Handel. Zur Markteinführung in Österreich hat sich der chinesische IT-Riese etwas Spezielles einfallen lassen.

Ab sofort im Handel

Da wir das 11T und 11T Pro bereits ausführlich vorgestellt haben , folgen hier nur noch einmal die wichtigsten Informationen zum Verkaufsstart. Die beiden Smartphones können in Österreich ab sofort (13. Oktober) gekauft werden und sind in drei Farben erhältlich: Meteorite Gray, Moonlight White und Celestial Blue. Der Verkaufspreis beginnt bei 499 Euro für das 11T und 649 Euro für das 11T Pro. Beide Geräte gibt es in den Speichervarianten 8GB+128GB und 8GB+256GB. Im Rahmen einer speziellen Service-Aktion haben heimische Käufer während der ersten sechs Monate nach dem Kauf einen Anspruch auf einen einmaligen kostenlosen Reparaturservice. Der Anspruch gilt nur, wenn man das Mi 11T (Pro) zwischen dem 13. Oktober 2021 und dem 12. November 2021 in einem offiziellen und autorisierten Verkaufskanal (online oder stationär) in Österreich kauft und das Smartphone im Anschluss hierzulande aktiviert.

Aktion zur Markteinführung

Doch das war noch nicht alles. Denn ein preislich ziemlich attraktives Angebot gibt es für die ersten Käufer im Zeitraum vom 14. bis zum 20. Oktober 2021: Beim Kauf des Mi 11T Pro gibt es den Xiaomi Mi Electric Scooter Essential gratis dazu. Dieser ist laut dem Unternehmen knapp 400 Euro wert. Laut Xiaomi ist dieses Angebot bei ausgewählten Partnern (u.a. Mediamarkt, Hartlauer, A1, Drei und Magenta) erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Weitere Infos zur Gratis-Scooter-Aktion finden Sie hier