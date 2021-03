21-Jähriger wird für den spektakulären Angriff von Anfang März verdächtigt - auch Tesla, Polizei und Schulen betroffen.

Anklage in einem der spektakulärsten Hackerangriffe des noch jungen Jahres: Ein US-Geschworenengericht (Grand Jury) hat jetzt einen Schweizer Hacker angeklagt, der verdächtigt wird, Anfang März Zehntausende von Video-Überwachungskameras in den USA gehackt zu haben ( wir berichteten ). Der 21-jährige Hacker mit Sitz in Luzern sei in Computer eingebrochen und habe Daten im Zeitraum von 2019 bis heute gestohlen, heißt es in einer Erklärung des US-Justizministeriums.

Polizei, Schulen, Tesla, etc. betroffen

Der Datendiebstahl sowie die Veröffentlichung von Quellcode und sensiblen Informationen werde nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt, sagte Tessa M. Gorman, Staatsanwältin im US-Bundesstaat Washington. US-Medien hatten den Namen des jungen Mannes veröffentlicht, nachdem Überwachungskameras des kalifornischen Start-Ups Verkada gehackt und in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden waren. Betroffen davon waren Fabriken des Elektro-Autokonzerns Tesla, Polizeibehörden, Spitäler, Gefängnisse, Schulen und anderen Organisationen.

Geklaute Daten im Internet veröffentlicht

In ihrer Erklärung beschuldigte die US-Regierung den jungen Mann und seine Komplizen, Dutzende von Unternehmen und Regierungsorganisationen gehackt und die vertraulichen Daten von mehr als 100 Stellen im Internet veröffentlicht zu haben. Das US-Justizministerium listet mehrere Cyberattacken auf, die im Bundesstaat Washington stattfanden. Darunter war eine Attacke, die im April 2020 auf einen Rüstungshersteller sowie im Jänner auf einen Autohersteller und eine Investmentgesellschaft abzielte.