Leak zu iOS 26 enthüllt jetzt DIESE neuen iPhone-Features

Apple steht kurz davor, mit iOS 26 eine neue Version des iPhone-Betriebssystems vorzustellen. Im Vorfeld der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 wurden nun bereits einige Details bekannt.

Neben einem überarbeiteten Aussehen legt Apple vor allem bei alltäglich genutzten Apps nach. Wer regelmäßig Nachrichten schreibt, Musik hört oder das iPhone im Auto nutzt, darf sich auf Verbesserungen freuen.

iOS 26 kommt: Das ändert sich jetzt am iPhone

Die App für Textnachrichten auf dem iPhone soll künftig automatische Übersetzungen bieten. Diese Funktion könnte vor allem beim Austausch mit Menschen in anderen Ländern hilfreich sein – ganz ohne manuelles Kopieren in Übersetzungsprogramme. Zusätzlich wird laut ersten Informationen die Möglichkeit eingeführt, direkt in der App kleine Umfragen zu erstellen. Diese Funktion bieten andere Dienste wie WhatsApp oder Telegram schon länger an. Nutzer können damit etwa in Gruppen schnell eine Entscheidung treffen, etwa zu einem Treffpunkt oder Termin.

Mehr Bewegung auf dem Sperrbildschirm mit Apple Music

Für Musikliebhaber hat Apple ebenfalls etwas vorbereitet. Die Anzeige der aktuell laufenden Musik soll lebendiger werden. Künftig sollen sich die Albumcover über den gesamten Sperrbildschirm bewegen – animiert und deutlich auffälliger als bisher. Die Funktion erinnert an Visualisierungen aus früheren Musikprogrammen und dürfte das Musikhören auf dem iPhone optisch aufwerten.

Noch vor der offiziellen Ankündigung: Erste Details zu iOS 26 sind bereits im Vorfeld durchgesickert. © X/Apple

Neue Exportfunktion bei Notizen

Ein eher technisches, aber praktisches Detail betrifft die App „Notizen“. Diese wird in iOS 26 erstmals die Möglichkeit erhalten, Inhalte im sogenannten Markdown-Format zu exportieren. Markdown ist eine einfache Auszeichnungssprache, mit der Texte für das Internet vorbereitet werden. Wer Notizen regelmäßig mit anderen Programmen oder auf Webseiten verwendet, kann so künftig einfacher arbeiten.

CarPlay erhält frischen Anstrich

Auch das iPhone-System fürs Auto – bekannt als CarPlay – wird überarbeitet. Technisch bleibt dabei offenbar vieles beim Alten, aber das Aussehen soll an das neue Gesamtdesign von iOS 26 angepasst werden. Damit bleibt CarPlay optisch auf der Höhe, auch wenn größere Neuerungen zunächst ausbleiben. Es gibt weiterhin zwei Versionen: eine normale und die erweiterte Variante „CarPlay Ultra“. Apple scheint beide weiter zu pflegen.

Weitere Gerüchte rund um iOS 26

Neben den bereits genannten Funktionen wird über weitere Änderungen spekuliert. Dazu zählt eine mögliche bessere Unterstützung für Spiele, was vor allem jüngere Nutzer freuen dürfte. Auch wird darüber gesprochen, dass Apple künftig vielleicht auf die klassische Nummerierung verzichten könnte – statt „iOS 26“ also nur noch „iOS“ als Bezeichnung. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Sicher ist: Apple möchte iPhones künftig besser für Menschen mit Einschränkungen nutzbar machen. Entsprechende Funktionen zur besseren Bedienung sind geplant und sollen iOS 26 für mehr Menschen einfacher nutzbar machen.

Wann beginnt die Präsentation?

Die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2025 beginnt am 9. Juni. Dann wird Apple die neuen Funktionen öffentlich vorstellen. Ob iOS 26 direkt danach verfügbar ist, ist noch unklar. Denkbar ist aber, dass erste Testversionen für Entwickler und später für freiwillige Tester kurz danach erscheinen. Eine Veröffentlichung für alle iPhone-Nutzer dürfte wie üblich im Herbst folgen. Wer auf neue Geräte hofft, wird vermutlich enttäuscht. Apple legt den Fokus diesmal voll auf die Software. Neue iPhones oder andere Geräte werden voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert.