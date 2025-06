WhatsApp: Neues Update macht DAS jetzt endlich möglich

WhatsApp bringt ein umfangreiches Update für seine Status-Funktion. Damit werden neue Wege eröffnet, persönliche Inhalte mit Freundinnen und Freunden zu teilen. Das Update wird nach und nach ausgerollt und soll bald allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen.

Besonders interessant: Künftig lassen sich nicht nur Fotos, sondern auch Bildcollagen, Sticker, Musik oder Sprachnachrichten im Status verwenden. Wir fassen die Neuerungen übersichtlich zusammen.

WhatsApp führt neue Status-Funktion ein

Mit dem neuen Update können Nutzerinnen und Nutzer deutlich kreativer werden. Bisher konnte man einfache Fotos oder Videos posten, die für 24 Stunden sichtbar waren. Jetzt wird diese Funktion deutlich erweitert. Neu hinzugekommen ist ein sogenanntes Layout-Tool. Damit lassen sich bis zu sechs Bilder in einer Statusmeldung platzieren. Die Bilder erscheinen gemeinsam in einem rechteckigen Rahmen. Zusätzlich gibt es Bearbeitungsfunktionen, mit denen die Anordnung individuell angepasst werden kann. Diese Funktion kennen viele bereits von Instagram, einer anderen Plattform des Meta-Konzerns (Meta ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Kalifornien).

Sticker erstellen und Musik hinzufügen

Neben den Layouts bietet WhatsApp nun auch eine Sticker-Funktion. Wer möchte, kann eigene Fotos in Sticker verwandeln und diese dem Status hinzufügen. Dadurch lässt sich ein ganz persönlicher Stil einbringen. Zusätzlich gibt es jetzt einen Musik-Sticker. Damit lässt sich ein Musikstück aus einer umfangreichen Sammlung auswählen und dem eigenen Status beifügen. Die Bibliothek mit „Millionen von Titeln“ (laut Meta) ermöglicht die Auswahl passender Musik für jede Stimmung. Bei Fotos kann ein 15-sekündiger Ausschnitt eingefügt werden. Bei Videos sind es bis zu 60 Sekunden. Auch Sprachnachrichten können künftig direkt im Status gepostet werden – ebenfalls mit einer Dauer von maximal 60 Sekunden.

Interaktive Statusmeldungen

Eine weitere neue Möglichkeit: Kontakte können jetzt direkt auf eine Statusmeldung reagieren – und zwar über den Sticker „Deins hinzufügen“. Damit werden Freundinnen und Freunde eingeladen, ihre eigene Version oder Antwort zu posten. Die Reaktion erscheint dann auf Wunsch im eigenen Status der jeweiligen Person. So entsteht ein Austausch über mehrere Statusmeldungen hinweg.

Verfügbarkeit des Updates

Die erweiterten Funktionen sind bereits teilweise verfügbar. Sie befinden sich im Bereich „Aktuelles“ innerhalb von WhatsApp. Dort erscheint bei vielen schon die Option „Status hinzufügen“, unter der Text, Musik, Sticker, Layouts oder Sprachnachrichten ausgewählt werden können. Die vollständige Einführung der neuen Funktionen soll in den kommenden Monaten erfolgen. WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer in Österreich sowie weltweit dürfen sich also bald über diese Neuerungen freuen.