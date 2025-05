Beliebte App wird plötzlich zum Akku-Killer - SO löst ihr das Problem

Immer mehr Menschen, die Instagram auf Android nutzen, berichten von einem stark sinkenden Akkustand. Die bekannte Foto- und Video-App verbraucht auf einmal deutlich mehr Energie als vergleichbare Programme.

Wer betroffen ist, kann jedoch mit einem simplen Schritt Abhilfe schaffen.

Instagram-App saugt Akku leer

In den letzten Tagen meldeten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer, dass ihr Smartphone-Akku schneller als üblich zur Neige geht. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Die Instagram-App verbraucht offenbar deutlich mehr Strom als gewohnt – und mehr als andere Anwendungen. Google selbst bestätigte mittlerweile das Problem. Die App arbeitet derzeit nicht besonders stromsparend – und das betrifft sowohl moderne als auch etwas ältere Smartphones.

Ein Nutzer zeigt den Unterschied

Ein konkretes Beispiel wurde auf der Plattform Reddit geteilt. Ein Nutzer mit einem Samsung Galaxy A53 gab an, dass die Instagram-App innerhalb von nur 54 Minuten 12,4 Prozent der Akkuleistung verbrauchte. Zum Vergleich: WhatsApp benötigte bei einer ähnlichen Nutzungsdauer nur 2,4 Prozent.

Viele Android-Nutzer ärgern sich über leere Akkus – die Lösung ist bereits verfügbar. © Android Authority

Die Daten stammen laut dem Verfasser vom integrierten Energieverbrauchsbericht des Telefons. Die Quelle ist die Webseite „Android Authority“, die auf solche Themen spezialisiert ist.

Alte Versionen sorgten für zusätzliche Probleme

Einige Betroffene versuchten, das Problem zu umgehen, indem sie auf ältere Versionen von Instagram zurückgriffen. Diese Idee hatte jedoch ihre Tücken: Es kam vermehrt zu Überhitzung, was die Nutzung weiter erschwerte. Besser lief es hingegen mit der abgespeckten App-Variante Instagram Lite, die auf Funktionen verzichtet und dadurch weniger Akku beansprucht. Diese Version ist jedoch nicht in allen Ländern verfügbar – in Österreich kann sie unter Umständen nur über Umwege installiert werden.

Google nennt konkrete Lösung: App aktualisieren

Inzwischen hat Google reagiert und eine Lösung präsentiert: Ein neues Update für Instagram steht bereit. Wer die Version 382.0.0.49.84 installiert, soll laut ersten Rückmeldungen wieder normale Akkuwerte erleben. Die Aktualisierung ist direkt über den Google Play Store verfügbar. Android-Nutzerinnen und -Nutzer sollten darauf achten, dass ihr Gerät diese Version anzeigt. Falls die neue Version noch nicht sichtbar ist, kann es helfen, den Cache des Play Stores zu leeren oder das Smartphone neu zu starten.

Rückmeldungen sind positiv

Die bisherigen Reaktionen auf das Update sind ermutigend. Erste Nutzer berichten, dass sich der Akkuverbrauch nach der Installation deutlich verbessert hat. Die App arbeite nun wieder effizienter, ohne unnötige Energie zu ziehen.