Switch 2: Bitter! Bekannter Händler storniert Vorbestellungen kurz vor Release

Die Vorfreude auf die neue Switch 2 von Nintendo ist groß – besonders in Europa. Doch nicht jeder, der sich seine Konsole rechtzeitig gesichert hat, kann auch mit einer pünktlichen Lieferung rechnen.

Nun gibt es erste Rückschläge: Ein bekannter Händler musste Vorbestellungen stornieren. Der Grund: zu wenig verfügbare Geräte.

Switch 2: Vorbestellt und trotzdem leer ausgegangen

Am 5. Juni 2025 ist es so weit: Die Nintendo Switch 2 kommt auch in Europa auf den Markt. Viele Spielerinnen und Spieler haben die neue Konsole bereits im Vorfeld bestellt, in der Hoffnung, sie direkt zum Erscheinungstag in den Händen zu halten. Doch dieser Wunsch könnte sich für einige nicht erfüllen.

Bereits vor wenigen Wochen erklärte Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa, dass es vor allem in Japan zu Lieferschwierigkeiten kommen werde. Nun zeigt sich, dass auch in anderen Regionen ähnliche Probleme auftreten – darunter Großbritannien. Dort teilte die Handelskette Game mit, dass selbst eine gültige Vorbestellung keine Garantie für eine pünktliche Lieferung bietet. Der Händler räumte ein, dass manche Vorbestellungen aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage sogar storniert werden mussten. Wie viele Kundinnen und Kunden konkret betroffen sind, wurde nicht bekannt gegeben.

Händler bemüht sich um Lösungen

Trotz der unangenehmen Situation zeigte sich das Unternehmen bemüht, eine Lösung zu finden. In einer offiziellen Mitteilung entschuldigte sich Game bei allen Betroffenen und versprach, alles daran zu setzen, möglichst viele der stornierten Vorbestellungen wieder möglich zu machen. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die kürzliche Stornierung einiger Nintendo Switch 2-Vorbestellungen. Wir verstehen, wie enttäuschend das ist – besonders für diejenigen, die sich schon lange auf ihre Bestellung gefreut haben“, heißt es in der Stellungnahme.

Zudem teilte der Händler mit, dass man weiterhin versuche, neue Kontingente der Konsole zu beschaffen. Ob und wann das gelingt, ist derzeit allerdings noch nicht absehbar. Käuferinnen und Käufer, deren Bestellung betroffen ist, sollen zeitnah informiert und über das weitere Vorgehen aufgeklärt werden.

Technische Sperre verhindert vorzeitige Nutzung

Obwohl der offizielle Marktstart der Switch 2 erst kurz bevorsteht, sind bereits erste Geräte im Umlauf. Einzelne Nutzer berichten, ihre Konsole vorab erhalten zu haben. Doch das Spielvergnügen bleibt vorerst aus. Grund dafür ist ein fehlendes Systemupdate. Ohne dieses lässt sich die Switch 2 nicht vollständig in Betrieb nehmen. Das notwendige Update wird laut Nutzern frühestens am Tag der Veröffentlichung verfügbar sein. Aktuell ist also weder das Startmenü noch die Funktionalität der neuen Spiele freigeschaltet. Ob Nintendo damit gezielt gegen eine vorzeitige Nutzung vorgeht oder ob dies nur ein technischer Zufall ist, ist derzeit nicht bekannt. Fakt ist: Ohne das Update bleibt die Konsole unbenutzbar.

Preise und Bundle-Details

Die Nintendo Switch 2 wird ab dem 5. Juni 2025 erhältlich sein. Der Preis für das Standardmodell liegt bei 469,99 Euro. Darüber hinaus wird ein Sonderpaket angeboten. Dieses enthält einen Download-Code für das neue Rennspiel Mario Kart World und kostet 509,99 Euro.

Dieses Bundle ist zeitlich begrenzt und dürfte besonders bei Fans der Reihe auf großes Interesse stoßen. Wie lange es verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.