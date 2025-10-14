Meta bastelt weiter an Whatsapp - DIESE Neuerung kommt

Meta testet derzeit mehrere neue Funktionen für Whatsapp auf dem iPad. Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig einfacher durch Chats, Gruppen und Einstellungen navigieren können.

Auch bei der Medienqualität und der Verbindung zu anderen Meta-Diensten tut sich etwas.

Neue Seitenleiste für das iPad

In der aktuellen Beta-Version (25.29.10.72) von Whatsapp für das iPad ist erstmals eine vertikale Seitenleiste sichtbar – ähnlich wie bei der Mac-Version. Sie ersetzt die bisherige Leiste am unteren Bildschirmrand und ordnet Chats, Anrufe, Communities und Einstellungen übersichtlich nebeneinander an.

Gerade auf dem größeren iPad-Bildschirm soll dadurch mehr Platz entstehen. Nutzerinnen und Nutzer können schneller zwischen einzelnen Bereichen wechseln, ohne ständig durch Menüs zu tippen. Das neue Layout folgt dem Ziel, die Darstellung auf verschiedenen Geräten – also iPhone, iPad und Computer – anzugleichen.

Bessere Kontrolle bei Fotos und Videos

In einer weiteren Beta-Version (25.29.10.71) testet Whatsapp eine Einstellung für die Qualität von Fotos und Videos. Künftig kann man festlegen, ob Medien automatisch in hoher oder angepasster Qualität heruntergeladen werden sollen. Bislang musste das jedes Mal manuell entschieden werden. Nutzerinnen und Nutzer von Android-Geräten haben diese Funktion bereits, jetzt wird sie auch auf Apple-Geräten verfügbar gemacht. Die Option findet man unter „Automatische Download-Qualität“ in den Einstellungen.

Facebook-Profile mit Whatsapp verknüpfen

Meta bringt seine Dienste enger zusammen: Wer möchte, kann künftig einen direkten Link zu seinem Facebook-Profil (USA) im eigenen Whatsapp-Profil hinzufügen.

Bisher war das nur mit Instagram-Profilen möglich. Die Funktion befindet sich in der Beta-Version 2.25.29.16 und ist noch nicht allgemein verfügbar.

Alle genannten Funktionen werden derzeit nur in Testversionen geprüft. Wann sie offiziell veröffentlicht werden, ist noch offen. In der Regel dauert es jedoch einige Wochen, bis Meta Neuerungen aus der Beta-Phase für alle freigibt.