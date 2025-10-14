Nutzer irritiert: Neue Änderung bei Apple TV+ sorgt für große Verwirrung

Apple hat still und leise den Namen seines Streaming-Angebots geändert. Was zunächst unscheinbar wirkt, sorgt nun für Verwirrung bei vielen Nutzerinnen und Nutzern.

Der neue Name klingt bekannt – vielleicht zu bekannt.

Neuer Name, alte Inhalte

In einer aktuellen Mitteilung von Apple wurde beiläufig erwähnt, dass der Streaming-Dienst „Apple TV+“ ab sofort nur noch „Apple TV“ heißt. Diese Änderung wurde im Zusammenhang mit dem neuen Formel-1-Film „F1: The Movie“ (Start: 12. Dezember, bei Apple direkt im Abo) bekanntgegeben.

Apple spricht von einer „neuen Identität“, liefert aber keine weiteren Details dazu. Auf der offiziellen Internetseite wurde die Änderung bisher nur teilweise umgesetzt. Offenbar arbeitet das Unternehmen noch an der Anpassung von Design und Darstellung.

Was sich für Nutzer ändert

Inhaltlich bleibt alles beim Alten. Der Dienst kostet weiterhin 12,99 US-Dollar pro Monat (Preisangabe für den US-Markt; Stand Oktober 2025) und bietet eine kostenlose Testwoche.

Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV-Gerät oder einen Mac kauft, bekommt wie bisher drei Monate gratis Zugriff auf den Dienst. Neue Serien oder Filme sollen laut Apple regelmäßig hinzukommen, konkrete Änderungen am Angebot gibt es derzeit aber nicht.

Wenn alles gleich heißt

Genau hier liegt das Problem: „Apple TV“ steht nun gleichzeitig für drei verschiedene Dinge:

die App

die kleine Box für den Fernseher

und jetzt auch den Streaming-Dienst selbst

Damit dürfte die Verwirrung bei vielen Nutzerinnen und Nutzern groß sein. Selbst langjährige Apple-Fans müssen künftig genau hinsehen, was gemeint ist. Warum Apple diesen Schritt gewählt hat, wurde nicht erklärt. Vermutlich will das Unternehmen seine Produktnamen vereinheitlichen. Doch das könnte nach hinten losgehen – statt Klarheit entsteht nun Durcheinander.

Apple setzt schon lange auf einfache Bezeichnungen und starke Markennamen. Vielleicht möchte der Konzern die Marke „Apple TV“ als zentrales Dach für alles rund um Film und Serie nutzen.Ob das bei den Nutzerinnen und Nutzern gut ankommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Sicher ist nur: Der neue Name sorgt jetzt schon für Gesprächsstoff.