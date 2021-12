Microsoft kurz vor seiner zweitgrößten Übernahme

IT-Riese nimmt für den Kauf des KI-Spezialisten Nuance mehrere Milliarden in die Hand.

Für Microsoft zeichnet sich beim Plan einer milliardenschweren Übernahme eine gute Nachricht ab. Die EU-Wettbewerbshüter werden Insidern zufolge grünes Licht für die Übernahme von Nuance durch den US-Technologieriesen geben. Der Übernahmekandidat gilt als absoluter Spezialist für künstliche Intelligenz und Sprachverarbeitung.

Sogar ohne Zugeständnisse

Es würden keine Bedingungen an den Kauf geknüpft, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Microsoft und Nuance arbeiten bereits seit 2019 zusammen, etwa an Technologie, die es Ärzten ermöglicht, Unterhaltungen mit Patienten aufzunehmen und direkt in die elektronische Patientenaktie einzufügen.

14 Milliarden Euro

Microsoft hatte im April angekündigt, den auf den Gesundheitssektor fokussierten KI-Spezialisten für fast 16 Milliarden Dollar (rund 14 Mrd. Euro) kaufen zu wollen. Der Kauf des Unternehmens wäre laut Bloomberg der zweitgrößte Deal in der Geschichte von Microsoft. Nur für LinkedIn blätterte der Software-Riese noch mehr hin.