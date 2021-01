Mit dieser Nachricht wird Ihr WhatsApp-Konto geklaut

Da der hintertückische Angriff von einem "Freund" kommt, ist er kaum erkennbar.

WhatsApp -Nutzer sind aktuell einmal mehr ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Dabei nutzen die Betrüger eine bereits bekannte Masche, um Konten der User zu übernehmen. Da der Angriff besonders hintertückisch ist, stehen die Erfolgsaussichten auch sehr gut.

Nachricht kommt von gehacktem Freund

Die Abzockmasche ist bereits aus dem Vorjahr bekannt , verbreitet sich laut den WhatsApp-Insidern von WABetaInfo derzeit jedoch erneut rasant. Betroffene bekommen von einem ihrer WhatsApp-Kontakte (Freund, Familienmitglied etc.) eine SMS-Nachricht mit einem Link und einem Verifizierungscode, den sie weiterleiten sollen. Doch Vorsicht: Der Account des vermeintlichen WhatsApp-Kontaktes wurde von den Betrügern bereits gehackt.

Hinterhältige Nachricht

Die Nachricht lautet in den meisten Fällen wie folgt: „Hey! Kannst du mir kurz helfen? Du bekommst gleich eine SMS. Kannst du mir den Code in der Nachricht weiterschicken?“ Auf Nachfragen sind die Kriminellen ebenfalls vorbereitet. Als Grund wofür sie den Verifizierungscode brauchen, geben sie beispielsweise ein Gewinnspiel an.

Wer auf die Masche reinfällt und den Code weiterleitet, ermöglicht den Angreifern, dass sie das eigene WhatsApp-Konto übernehmen. Selbst hat man dann keinen Zugriff mehr und so kann es passieren, dass die Betrüger das eigene Konto für dieselbe Masche ausnutzen.

Kontakte warnen

Die Sicherheitsexperten von Mimikama haben bereits im Vorjahr, als die Betrugsmasche erstmals aufgetaucht ist, einen wichtigen Rat gegeben. Laut den Sicherheitsexperten soll man alle seine Kontakt so schnell wie möglich per SMS warnen soll. So erfahren sie, dass der eigene WhatsApp-Account gehackt wurde, und man kann ihnen sagen, dass sie den Verifizierungscode auf keinen Fall weiterleiten sollen. Zudem sollte auch der Absender auf alternativem Weg darüber informiert werden, dass sein WhatsApp-Account gehackt wurde.

WhatsApp-Konto zurückholen

Glück im Unglück: Das eigene WhatsApp-Konto muss nicht für immer verloren sein. Denn der Messenger-Dienst hat für solche Fälle eine Funktion parat, mit der man den gestohlenen Account wieder zurückbekommen kann. Wie das funktioniert, erklärt WhatsApp auf einer eigenen Seite namens "Gestohlene Accounts".

