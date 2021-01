WhatsApp laufen offenbar nach wie vor die Nutzer in Scharen davon. Daran ändert auch die Tatsache, dass die Facebook-Tochter die Einführung seiner neuen Datenschutzregeln nach Kritik um mehr als drei Monate verschoben hat , nichts. Der Ansturm auf Rivalen wie Telegram, Signal oder Threema bleibt enorm. Doch nun versucht WhatsApp fast schon verzweifelt, seine Nutzer zu halten.

>>>Nachlesen: Deshalb verlängert WhatsApp die Schonfrist

So hat der Messenger-Dienst auf seinem größten Markt, Indien, gleich in mehreren überregionalen Tageszeitungen ganzseitige Inserate geschaltet. Darin verspricht WhatsApp seinen Nutzern absolute Sicherheit und hohen Datenschutz. Konkret heißt es im Titel der Werbeschaltungen, dass „Whatsapp deine Privatsphäre respektiert und schützt“. Die Überschrift "Der Respekt vor deiner Privatsphäre ist Teil unserer DNA" klingt schon fast nach einem Flehen. Wie Twitter-Nutzer Patrik Shinha berichtet, ist auf seinem Foto nur eine kleine Auswahl an Zeitungen zu sehen. Die Inserate wurden noch in vielen weiteren Blättern geschaltet.

WhatsApp ad claims that the respect for our privacy is coded in their DNA. What they don't tell you is that their DNA keeps mutating from one country to another, and Indian one has a harmful mutation. pic.twitter.com/efZJakAnWq

— Pratik Sinha (@free_thinker) January 13, 2021