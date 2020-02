Streaming-Dienst und Netflix-Gegner startet hierzulande mit einem speziellen Angebot.

Wie berichtet, startet Disney+ am 24. März in Österreich . In jenen Ländern, in denen der Streaming-Dienst bereits verfügbar ist, ist er ein riesiger Erfolg und wird damit mehr und mehr zum Problem für Netflix und Co. Neben den populären Inhalten (Star Wars, etc.) ist der günstige Preis eines der Erfolgsgeheimnisse. Und diesbezüglich legt der US-Entertainment-Gigant noch einmal nach.

Disney+ in Österreich zum Kampfpreis

Normalerweise kostet Disney+ in Österreich 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Doch als „Zuckerl“ für Neukunden, hat der Netflix -Gegner ein zeitlich begrenztes Angebot gestartet. Wer Disney+ derzeit vorbestellt, bekommt das Jahresabo um 59,99 Euro. Damit spart man 10 Euro, wodurch die monatliche Gebühr auf rund 5 Euro sinkt. Die Aktion gilt aber nur in Kombination mit dem Jahresabo und läuft laut dem Countdown auf der Homepage (Link unten) bis zum offiziellen Start am 24. März.

Top-Inhalte vom Start weg

Bei den Inhalten ist Disney+ gegenüber dem ebenfalls noch jungen Streaming-Angebot Apple TV+ im Vorteil und kann es auch mit Netflix aufnehmen. Denn zu dem Konzern gehören Entertainment-Marken des Unternehmens darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Darüber hinaus wird es ausschließlich für den Streaming-Dienst produzierte, "Disney+ Originals" geben in Form von Spielfilmen, Dokumentationen, Serien sowie Kurzfilmen.

