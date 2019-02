Microsoft-Kopfhörer starten in Österreich

Microsoft hat bei seiner letztjährigen Herbst-Keynote zahlreiche neue Hardware-Produkte vorgestellt. Viele davon sind in Österreich bereits im Handel (Surface Studio 2, Surface Pro 6, etc.). Ob die ersten Kopfhörer des Herstellers bei uns überhaupt verkauft werden, ließ Microsoft bei der Premiere noch offen. Doch seit Donnerstag steht fest: Die Surface Headphones kommen nach Österreich. Konkret sind sie ab 7. März 2019 verfügbar.

Schick, multifunktional und soundstark

Microsofts erste Over-Ear-Kopfhörer ordnen sich gleich in der Top-Liga ein und treffen somit auf Konkurrenten wie etwa den PX von Bowers & Wilkins. Optisch und haptisch passt die Neuheit perfekt ins Surface-Portfolio. Dafür sorgen vor allem das edle Design, die penible Verarbeitung und die hohe Materialqualität. Darüber hinaus verspricht der IT-Riese einen hochwertiger Klang. Eine Freisprechfunktion ist ebenfalls an Bord. Die Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling) von bis zu 30 Dezibel kann in 13 Stufen angepasst werden. Acht Mikrofone mit je zwei Mikrofonen pro Ohrmuschel sollen ein exzellentes Hör- und Anruferlebnis ermöglichen.

Wie von anderen High-Eend-Kopfhörern bekannt, gibt es auch bei den Surface Headphones eine automatischen Pause- und Wiedergabefunktion, mit der Songs, Filme oder Videos unterbrochen werden, sobald die Kopfhörer abgenommen werden. Außerdem hat Microsoft auch seine digitale Assistentin Cortana integriert. Der Siri- und Alexa-Konkurrent liest dem Träger u.a. E-Mails vor und startet auf Wunsch Telefonkonferenzen. Vorerst funktioniert Cortana bei den Kopfhörern jedoch nur in den USA.

Laufzeit, Bedienung und Kompatibilität

Surface Headphones sind kompatibel mit Windows 10, iOS, MacOS und Android. Neben Einstellrädern erweitern Touch-Oberflächen auf beiden Ohrmuscheln die Eingabemöglichkeiten. Mit einer versprochenen Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden erfüllen sie die Erwartungen der Nutzer. Per Schnellladefunktion via USB-C-Anschluss lässt sich der Akku innerhalb von fünf Minuten für eine Stunde Musikwiedergabe aufladen. Eine Vollladung soll in weniger als zwei Stunden erledigt sein. Über einen 3,5mm Klinkenanschluss lassen sich die Surface Headphones zudem via Kabelverbindung nutzen.

Verfügbarkeit und Preis

Ausgeliefert werden die Surface Headphones mit einem passenden Case für den Transport sowie mit einem 3,5 mm Audio- und einem USB-C-Ladekabel. Der Preis von 380 Euro ist zwar ambitioniert, aber in dieser Liga keinesfalls übertrieben. Für gute Soundqualität muss man einfach etwas tiefer in die Tasche greifen.