Sony hat nun binnen weniger Wochen bereits zum dritten Mal offizielle Infos zur PlayStation 5 (Name noch immer nicht bestätigt) veröffentlicht. Dazwischen gab es zwar auch Insider-Informationen zum Starttermin und Preis, doch nun geben die Japaner wieder selbst Einblicke in die Technik ihrer kommenden Top-Konsole.

Beeindruckende Performance

Konkret wird in einem Video demonstriert, wie schnell die Next-Gen-PlayStation lädt. Und die Geschwindigkeit ist tatsächlich beeindruckend. Dies liegt vor allem an der SSD-Festplatte, die bei der PS5 zum Einsatz kommt. In dem Clip, der vom Wall-Street-Journal-Techjournalist Takashi Mochizuki auf Twitter veröffentlicht wurde, wird die Ladezeit der neuen Spielekonsole direkt mit der PS4 Pro verglichen. Als Game kommt dabei Marvel´s pider-Man zum Einsatz. Die gezeigte Beispielszene wird im Zeitraffer abgespielt. Während es bei der PS4 aufgrund der langsameren Festplatte immer wieder zu kleinen Rucklern und Hängern kommt (hier lädt die HDD nach), läuft die Szene mit der Hardware der PlayStation 5 völlig flüssig:

Ladezeit deutlich reduziert

Neben dem flüssigen Lauf selbst im Zeitraffermodus ist auch die Verkürzung der Ladezeit insgesamt äußerst beeindruckend. Wie aus dem Video ebenfalls hervorgeht, ist es Sony gelungen, die Ladezeit - in der gezeigten Szene - von acht auf unter eine Sekunde zu reduzieren. Dabei darf man nicht vergessen, dass eigentlich die PS4 Pro schon sehr schnell lädt.

Ausstattung bestätigt

Sony demonstrierte die Performance im Rahmen eines Konzern-Meetings, zu dem nur wenige externe Personen Zugang hatten. Laut Mochizuki wurden dabei auch noch einmal die von Sony bereits verratenen technischen Details bestätigt. Dazu zählen u.a. der superschnelle AMD-Prozessor, ein Disc-Laufwerk und die bereits erwähnte SSD. Weiters unterstützt die PS5 eine 8K-Auflösung sowie Raytracing und wird abwärtskompatibel sein.

