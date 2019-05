Vor wenigen Wochen hat Sonys Playstation-Chefentwickler erstmals konkrete Details über die Ausstattung der Next-Gen-Konsole verraten. So wird die "Playstation 5" (Name noch nicht bestätigt) u.a. über einen superschnellen AMD-Prozessor, ein Disc-Laufwerk und eine SSD verfügen. Weiters unterstützt der PS4-Nachfolger 8K-Auflösung sowie Raytracing und wird abwärtskompatibel sein.

Neue Infos zum Starttermin

Bezüglich des Starttermins gab Mark Cerny jedoch keine genaue Auskunft. In dem Interview mit Wired sagte er nur, dass die PS5 2019 nicht mehr in den Handel kommen wird. Doch nun gibt es auch in Sachen Starttermin eine konkrete Information. Wie der Tech-Reporter des Wall Street Journal, Takashi Mochizuki, via Twitter berichtet, haben ihm die Japaner bestätigt, dass die Playstation 5 in den nächsten 12 Monaten nicht in den Handel kommen wird. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Konsole frühestens im Sommer 2020 startet bzw. vorgestellt wird.

Sieben Jahre nach der PS4

Die Markteinführung könnte auch erst im Herbst kommenden Jahres erfolgen. Dann würde die PS5 exakt sieben Jahre nach der PS4 starten, die im November 2013 in den Handel kam. Fans brauchen also noch Geduld. Aus Sony-Sicht ist der eher späte Starttermin durchaus verständlich. Schließlich verkauft sich die aktuelle PlayStation nach wie vor hervorragend.

