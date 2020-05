Xbox Series X: Das sind die ersten Top-Games

Microsoft lässt die PS5-Fans einmal mehr ziemlich alt aussehen.

Microsoft ist Sony einmal mehr einen Schritt voraus. Nachdem bereits die technischen Daten und das Design der Xbox Series X vor der PlayStation 5 vorgestellt wurden, ist das nun auch bei der Software der Fall. Denn im neuen Format „Xbox 20/20“ wurden nun die ersten Top-Games von externen Entwicklern für die kommende Highend-Konsole vorgestellt.

Erste Games präsentiert

Die in Xbox 20/20 präsentierten Titel sind alle für die Xbox Series X optimiert und nutzen die Features der neuen Konsole, darunter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Frames pro Sekunde, DirectStorage, Hardware-beschleunigtes DirectX-Raytracing, schnelle Ladezeiten, etc. Darüber hinaus unterstützen einige der Games das sogenannte Smart Delivery (SmDe). Mit diesem Feature kann man Games auch über verschiedene Konsolen-Generationen hinweg spielen – und zwar immer in der aktuellen und besten Version. Anhand von drei offiziellen Trailern zu Games aus unterschiedlichen Genres zeigen wir, wie gut die neuen Titel auf der Xbox Series X tatsächlich aussehen.

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, DmDe)

In Assassin's Creed Valhalla schlüpft man in die Rolle des legendären Wikingers Eivor, der sich auf die Suche nach Ruhm und Ehre begibt. Der Spieler erkundet eine offene Welt und stellt sich dem Überlebenskampf im England des Mittelalters. Hier muss man die Feinde ausrauben, eine Siedlung erbauen und seine politische Macht ausweiten, um sich einen Platz in den Reihen der Götter in Valhalla zu verdienen.



DiRT 5 (Codemasters, SmDe)

Laut Codematers schlägt DiRT 5 nicht nur ein neues Kapitel der beliebten Reihe auf, es soll auch gleich die nächste Generation des virtuellen Rennsports einläuten. Neue Features, diverse Innovationen und ein frischer Ansatz sollen den virtuellen Offroad-Rennsport auf ein neues Level heben.

Yakuza: Like a Dragon (SEGA, mit SmDe)

Und auch bei klassischen Kampfspielen macht sich die neue Technik bemerkbar. Die beliebte Yakuza-Serie schlägt 2020 ebenfalls ein neues Kapitel auf. Yakuza: Like a Dragon ist der siebte Teil der Reihe und erscheint als Launch-Titel für die Xbox Series X. Der Trailer sieht vielversprechend aus:

Weitere Games

Neben diesen drei neuen Titel wurden bei Xbox 20/20 noch weitere Top-Games vorgestellt. Dazu zählen u.a.

Bright Memory: Infinite (Playism)

Call of the Sea (Raw Fury, mit SmDe)

Chorus (Deep Silver, mit SmDe)

Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment, mit SmDe)

Scorn (Ebb)

Second Extinction (Systemic Reaction, mit SmDe)

The Ascent (Neon Giant / Curve Digital, mit SmDe)

The Medium (Bloober Team)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2(Paradox Interactive, mit SmDe)

Yakuza: Like a Dragon (SEGA, mit SmDe)

Madden NFL 21 (Electronic Arts)

