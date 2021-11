Der kompakte Siri-Lautsprecher treibt es hierzulande jetzt so richtig bunt.

Mitte Oktober hat Apple neben den neuen MacBook-Pro-Modellen und den AirPods 3 auch den HomePod mini in neuen Farbvarianten vorgestellt. Seit Dienstag ist der farbenfrohe Siri-Lautsprecher in Österreich erhältlich. Bis auf die Farben bleibt alles beim Alten. An der Technik und am Preis hat der US-Konzern also nicht geschraubt.

© Apple ×

HomePod mini treibt es bunt

Konkret ist der HomePod mini jetzt auch in Gelb, Orange und Blau erhältlich. Bisher hat es ihn nur in Weiß und Grau (Spacegrau) gegeben. Apple-Fans, die ihre eigenen vier Wände gerne farbenfroh dekorieren, dürften von der erweiterten Farbpalette begeistert sein. Die neuen Varianten verfügen über farblich abgestimmte Details wie die getönte Touch-Oberfläche, das Netzgewebe, die Lautstärkesymbole und das geflochtene Stromkabel.

© Apple ×

Highlights

Wenn ein iPhone in der Nähe ist, kann man sehen, was auf dem HomePod mini abgespielt wird, sich personalisierte Hörvorschläge anzeigen lassen oder Musik übertragen.

Zu den Highlights des nur 8,4 cm hohen Lautsprechers zählen die 360-Grad-Soundausgabe und die Sprachsteuerung via Siri. Auf Wunsch beantwortet die digitale Assistentin Wissensfragen oder bietet den Nutzern aktuelle Nachrichten, Wettervorhersagen, Verkehrsinformationen, Erinnerungen und Kalendereinträge. Zudem können über den HomePod mini auch kompatible Smart-Home-Produkte per Sprache gesteuert werden. Ebenfalls praktisch: Dank der Intercom-Funktion können Nutzer eine Sprachnachricht von einem HomePod mini an einen anderen schicken – egal, ob in einem anderen Raum, einer bestimmten Zone oder mehreren Räumen. Intercom funktioniert mit iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods und CarPlay.

© Apple ×

Verfügbarkeit und Preis

Mit Intercom kann man Nachrichten an alle Mitglieder eines Haushalts senden — von einem HomePod mini zu einem anderen oder über iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods und CarPlay.

Der farbenfrohe HomePod mini ist in Österreich ab sofort zum Preis von 99 Euro erhältlich. Den großen HomePod hat Apple in Österreich nie offiziell verkauft und im Frühjahr 2021 komplett eingestampft.