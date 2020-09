FIFA 21: Zwei PS4- und ein Controller-Bundle

Zum Release der Fußballsimulation bringt Sony Neuheiten an den Start.

Am 9. Oktober hat das Warten für Fans der FIFA-Reihe ein Ende. Dann bringt EA Sports nämlich FIFA 21 in den Handel. Von der Beliebtheit der Fußballsimulation will auch Sony profitieren. Deshalb schnüren die Japaner pünktlich zur Veröffentlichung des Games einige Bundles.

© SCEE

Konsolen-Bundles und Controller-Paket

Konkret werden ab dem 9. Oktober zwei PlayStation 4-Bundles sowie ein Dualschock 4-Paket mit FIFA 21 erhältlich sein. Bei den Konsolen-Bundles, die jeweils auch einen Controller enthalten, können sich die Kunden für die PS4 Pro mit 1TB oder die PS4 mit 500 GB entscheiden. Zudem enthalten die Konsolen-Bundles FIFA 21 in der Originalverpackung, während das Spiel dem Controller-Paket als Gutschein für den digitalen Download beiliegt. Alle Bundles inkludieren zudem je einen FIFA 21 Ultimate Team-Gutschein, der ein seltenes Ultimate Team Goldspieler Pack und drei Icon Leihitems für fünf Spiele gewährt.

© SCEE

FIFA 21

FIFA 21 ist der neueste Ableger der bekannten Reihe von EA Sports. Allzu viel hat sich im Vergleich zum Vorgänger ( FIFA 20 ) nicht getan. Einige neue Features gibt es jedoch schon. Diese betreffen den VOLTA-Modus, das FIFA Ultimate Team und den Karriere-Modus. Auch das Gameplay soll sich dank eines neuen dynamischen Angriffssystems noch realistischer anfühlen. Mit über 17.000 Spielern, 700 Mannschaften, 90 Stadien und 30 Ligen bietet FIFA 21 ein umfassendes Angebot.