Nachdem Microsoft vorgelegt hat, ziehen die Japaner bei der PlayStation 5 nun nach.

Microsoft hat in der Vorwoche die Preise und den Starttermin der Xbox Series X und Series S verraten. Die beiden Konsolen kommen am 10. November in den Handel und kosten 299 Euro (S) bzw. 499 Euro (X). Mit der Ankündigung hat der US-Konzern Sony unter Druck gesetzt. Deshalb ziehen die Japaner nun nach.

40 minütige Präsentation

Sony veranstaltet am 16. September um 22:00 Uhr unserer Zeit einen weiteren PS5-Showcase. Das Event wurde via YouTube-Video angekündigt. Bei der rund 40 minütigen Präsentation werden unter anderem weitere neue Games gezeigt, die zum Starttermin der PlayStation 5 verfügbar sein werden.

Preis und Starttermin

Zwar gibt es in Sonys Blog-Eintrag keine offiziellen Angaben dafür, dass im Rahmen des Events auch den Starttermin und den Preis der PS5 verraten werden. Dennoch wäre es eine echte Enttäuschung, wenn diese zentralen Infos nicht kommuniziert würden. Das würde viele Fans, die seit Wochen auf den Preis und den Starttermin der Konsole warten, verärgern. Deshalb gehen Experten davon aus, dass Sony mit den Angaben endlich herausrückt. Zumal Microsoft diesbezüglich bereits vorgelegt hat. Die neue Xbox Series X und S sind bereits ab 22. September vorbestellbar.

Leaks

Laut diversen Leaks sollen die PS5-Versionen 399 Euro (ohne Laufwerk) bzw. 499 Euro (mit Laufwerk) kosten und ebenfalls im November in den Handel kommen. Ob das auch stimmt, werden wir hoffentlich am Mittwoch erfahren.

