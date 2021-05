× OnePlus greift jetzt auch mit Top-TV-Geräten an

Smartphone-Profi will günstige QLED-Fernseher (mit ausfahrbarer Soundbar) auch nach Europa bringen.

OnePlus wandelt auf den Spuren von Samsung , Sony, Xiaomi und Co. Der chinesische Smartphone-Anbieter plant nun ebenfalls den Einstieg ins Geschäft mit TV-Geräten in Europa. Das wäre ein logischer Schritt, auch wenn es noch keinen Zeitplan dafür gebe, sagte OnePlus-Chef Pete Lau im Rahmen einer Pressekonferenz. Zunächst brachte OnePlus seinen ersten Fernseher, der unter anderem mit einer ausfahrbaren Soundbar auffällt, in Indien auf den Markt.

QLED-Fernseher in zwei Varianten

Ausstattung

Ob dieses Gerät, das es als Normal- und Proversion gibt, auch jenes ist, das für Europa geplant ist, wollte Lau nicht bestätigen. Beim OnePlus TV 55 Q1 (Pro) handelt es sich jedenfalls um einen 55 Zoll großen Smart TV, der auf Googles Android-TV-Plattform basiert. Das Panel bietet eine 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Px) und setzt auf die von Samsung-Geräten bekannte Quantum Dot Technologie (QLED). Im Inneren verrichtet ein eigens entwickelter Bildprozessor ("Gamma Color Magic") seinen Dienst. Dieser soll mit einer besonders natürlichen Farbdarstellung punkten. Zur weiteren Ausstattung zählen u.a. HDR10, HDR10+, HLG und Dolby Vision. Mit seinem Display konnte der OnePlus TV 55 Q1 (Pro) in ersten Tests überzeugen. Die Tester bemängelten aber auch einen Schwachpunkt: Bei der Helligkeit soll der Fernseher nicht mit aktuellen Top-Modellen der Konkurrenz mithalten können.

Sound

Dafür soll vor allem die Pro-Version mit einer hervorragenden Soundausstattung punkten. Beide Geräte bieten eine Audio Leistung von insgesamt 50 Watt mit 2.1 Kanal Sound. Während die Standardversion vier Lautsprecher bietet, ist der OnePlus TV 55 Q1 Pro mit acht Lautsprechern ausgestattet. Zu diesen gehört eine integrierte Sound Bar, welche beim Einschalten des Fernsehers aus der Unterseite ausfährt. Die Soundbar verfügt wiederum über vier Lautsprecher, zwei Tweeter und zwei Subwoofer mit jeweils 10 Watt Leistung. Letztere geben ihren Sound an der Rückseite aus. Dadurch soll ein toller Raumklang ermöglicht werden, ohne zusätzliche Lautsprecher verbauen zu müssen. Dolby Atmos, Dolby Digital Plus und DTS-HD runden die gute Soundausstattung ab.





Preise

Für indische Verhältnisse sind die TV-Geräte keine Schnäppchen. Umgerechnet kostet der OnePlus TV 55 Q1 gut 900 Euro, für die Pro-Variante werden knapp 1.300 Euro fällig. Hierzulande wären die Preise für ein modernes QLED-Gerät vergleichsweise günstig.



Kommt ein Falt-Smartphone?

Bei auffaltbaren Smartphones sehe OnePlus unterdessen die Notwendigkeit, Software und Bedienung der Geräte an die Möglichkeiten der Technologie anzupassen, sagte Lau. In den vergangenen Jahren brachten Konkurrenten wie Samsung und Huawei Smartphones auf den Markt, die sich auf die Größe eines kleinen Tablets auffalten lassen. Sie blieben bisher ein teures Nischenprodukt. Ab 2023 will in diesem Bereich aber auch Apple mitmischen .

Harter Kampf um Huawei-Kunden

OnePlus kämpft mit anderen Smartphone-Anbietern aktuell um die bisherigen Kunden des großen chinesischen Rivalen Huawei, dessen Verkäufe als Folge von US-Sanktionen einbrachen . In Europa war dabei zuletzt nach eigenen Angaben der ebenfalls chinesische Konkurrent Xiaomi erfolgreich , der nach eigenen Angaben auf den zweiten Platz im Markt nach Samsung vorstieß.