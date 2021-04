Für den riesigen 82-Zoll-Fernseher braucht man viel Platz im Wohnzimmer.

In den letzten Jahren haben die Bildschirmdiagonalen bei den verkauften TV-Geräten stets zugelegt. Lag die Durchschnittsgröße vor einigen Jahren noch zwischen 32 und 40 Zoll, werden derzeit vor allem Fernseher mit Größen zwischen 55 und 65 Zoll verkauft. Doch wenn es nach den Herstellern geht, sollen die Geräte in den heimischen Wohnzimmern künftig noch größer werden. Zuletzt hat etwa Samsung seine 2021er-Flaggschiffmodelle in den Handel gebracht . Dabei ist ein 85-Zöller (216 cm) das Maß der Dinge. Doch der neue Neo QLED mit 8K Auflösung, Mini-LED-Technologie und Hightech-Ausstattung hat auch seinen Preis. Konkret kostet das brandneue Top-Modell von Samsung satte 10.999 Euro.

Diskonter verkauft 82 Zoll Fernseher

Doch es gibt auch deutlich günstigere Riesen-Fernseher. Diese sind dann zwar nicht auf dem allerneuesten Stand, dürften die Ansprüche vieler Seher aber dennoch erfüllen. Ein aktuelles Beispiel ist etwa der Medion Life X17882, den der Diskonter Hofer ab 26. April 2021 verkauft. Der 4K Smart TV bietet eine Bildschirmdiagonale von 82 Zoll (207 cm) und schlägt mit 1.199 Euro (inklusive Lieferung) zu Buche.

Ausstattung

Zur Ausstattung des Riesen-Fernsehers zählen u.a. 4K/UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Px), HDR, Triple Tuner (DVB-S2, -C, -T2 HD), CI+ Schnittstelle, zahlreiche Anschlüsse (3 x USB, 3 x HDMI, 1 x Scart, 3,5 mm Klinke, etc.) sowie Internet-Zugang via WLAN und LAN. Darüber hinaus unterstützt der Life X17882 die Wireless Display-Technologie. Dank dieser können Inhalte von Smartphones oder Tablets direkt auf das TV-Gerät gestreamt werden. Die Netflix-App und ein Mediaplayer sind ebenfalls an Bord.

Platzbedarf

Natürlich hat der große Smart TV auch einen ordentlichen Platzbedarf. Inklusive Standfüßen misst das Gerät 83,2 x 112,5 x 38 Zentimeter (B x H x T) und bringt stolze 39,7 Kilogramm auf die Waage. Um die Inhalte genießen zu können, sollte man auch einen ausreichenden Abstand einplanen. Für jedes Wohnzimmer sind derart große Fernseher also nicht geeignet.