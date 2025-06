Nach 10 Jahren: DIESER beliebte Klassiker erhält jetzt eine neue Erweiterung

Obwohl The Witcher 3: Wild Hunt bereits vor einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde, könnte das beliebte Spiel bald um eine weitere Geschichte ergänzt werden. Aktuellen Berichten zufolge soll eine dritte Erweiterung mit neuen Inhalten erscheinen.

Und das nicht von den ursprünglichen Entwicklern, sondern von einem externen Team. Für Fans der Spielereihe ist das eine interessante Neuigkeit – vor allem während sie auf den vierten Teil warten.

The Witcher 3 bekommt neue Inhalte

Ein Gerücht aus Polen sorgt derzeit unter Spielerinnen und Spielern weltweit für Gesprächsstoff: The Witcher 3 könnte noch einmal erweitert werden – mit einer neuen, handlungsorientierten Ergänzung. Laut einem Bericht des polnischen Podcasts Rock and Boris, auf den sich auch die englischsprachige Seite MP1st bezieht, soll ein drittes großes Zusatzpaket in Entwicklung sein.

Interessant ist dabei vor allem, wer an diesem Inhalt arbeitet: Nicht CD Projekt Red selbst, sondern das Studio Fool’s Theory (Polen), das aus ehemaligen Entwicklerinnen und Entwicklern der ursprünglichen Witcher-Spiele besteht. Damit kommt die Erweiterung aus vertrauten Händen.

Das ist bisher bekannt ist

Laut den vorliegenden Informationen könnte der Fahrplan so aussehen:

Einführung offizieller Mod-Unterstützung für Konsolen

Veröffentlichung der neuen Erweiterung für The Witcher 3 im Jahr 2026

Start von The Witcher 4, angekündigt bei den Game Awards im Jahr 2024:

Anschließend: ein komplettes Remake des allerersten The Witcher-Spiels

Rückkehr in die Nördlichen Königreiche

Noch gibt es keine gesicherten Details zur Handlung des neuen Inhalts. Unklar ist auch, ob Geralt von Riva erneut im Mittelpunkt stehen wird oder ob jemand anderes, etwa Ciri, eine größere Rolle übernimmt. Eine anonyme Quelle deutete an, dass diese Erweiterung als Brücke zwischen dem Ende von The Witcher 3 und dem kommenden Teil dienen könnte. Sollte das zutreffen, handelt es sich nicht nur um ein zusätzliches Kapitel, sondern um ein wichtiges Bindeglied für den Übergang zur neuen Geschichte.

Ein erfahrener Entwickler im Hintergrund

Fool’s Theory ist kein unbeschriebenes Blatt. Das Studio mit Sitz in Polen hat bereits an Projekten mitgewirkt, die in Verbindung zur Witcher-Reihe stehen. Dass ein Teil des Teams aus ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von CD Projekt Red besteht, erhöht die Glaubwürdigkeit des Projekts.

Noch ist nichts offiziell – aber die Hinweise verdichten sich: Kommt 2026 eine neue Erweiterung für The Witcher 3?

Der bekannte Branchen-Insider Boris Nicepolak (Polen) äußerte sich ebenfalls dazu und bestätigte, dass es sich um ein ernstzunehmendes Vorhaben handle – auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung durch CD Projekt Red gibt. Er lag in der Vergangenheit bereits öfter richtig, wenn es um exklusive Informationen ging.

CD Projekt Red bleibt aktiv – aber mit anderen Projekten

Während das neue Zusatzpaket also von außen entwickelt wird, bleibt CD Projekt Red nicht untätig. Nach dem durchwachsenen Start von Cyberpunk 2077 hat das Studio bewiesen, wie wichtig ihnen die langfristige Betreuung ihrer Spiele ist. Mit regelmäßigen Verbesserungen und Erweiterungen konnte das Spiel mittlerweile viele seiner anfänglichen Schwächen ausgleichen – selbst die Version für die Nintendo Switch 2 lief deutlich stabiler als erwartet.

Das bedeutet es für die Fans

Eine neue Erweiterung für The Witcher 3 wäre mehr als nur ein kleines Extra – sie würde das Spiel nach all den Jahren erneut ins Rampenlicht rücken. Nach Hearts of Stone (2015) und Blood and Wine (2016) könnte eine dritte Erweiterung dem Spiel eine neue Tiefe verleihen – und Spielerinnen und Spielern die Wartezeit auf den nächsten Teil verkürzen.

Ob das neue Kapitel tatsächlich erscheint, wird sich zeigen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.