Nach Netzausfall: Geschenk für alle A1-Kunden

Obwohl die Störungen extern verursacht wurden, gibt es eine Entschädigung.

Wie berichtet, gab es am Donnerstagvormittag massive Probleme im Festnetz-Internet von A1. Grund für den Ausfall war ein sogenannter DDoS-Angriff auf die Infrastruktur von A1 , bei dem die Server mit einer immensen Anzahl an Zugriffen attackiert wurden. Da das Festnetz-Internet in Zeiten von Homeoffice und Distancelearning noch wichtiger als normalerweise ist, waren die Störungen – auch wenn A1 nichts dafür konnte – natürlich besonders bitter.

"Sorry Rabatt" als Entschädigung

Deshalb möchte sich das Telekommunikationsunternehmen bei den betroffenen Kunden auch entschuldigen. Daher gibt es bis Ende Februar 2021 auf das gesamte Zubehör in allen A1 Shops -10 Prozent "Sorry-Rabatt“.

Nicht neu

A1 hat – wie Magenta und Drei - eines der besten Netze Europas . Störungen sind absolute Ausnahmefälle. Wenn es aber Probleme gibt, steht das Unternehmen auch dazu. Beim letzten Ausfall des mobilen Internets gab es als Entschädigung kostenloses Datenvolumen .