Die Streaming-Preise ziehen immer weiter an. Auch bei Netflix steht offenbar erneut eine Erhöhung der Abogebühren an.

Streamingnutzer müssen für die diversen Dienste immer tiefer in die Tasche greifen – zuletzt hob der Musikstreaminganbieter Spotify seine Preise an. In naher Zukunft könnte auch Netflix betroffen sein, berichtet das "Wall Street Journal".

Demnach wartet der Streamingdienst noch das Ende des Schauspieler-Streiks in Hollywood ab, wenige Monate danach sollen die Abogebühren steigen, heißt es in dem Bericht. Wann genau und in welchem Umfang Netflix teurer werden soll, ist noch offen.

Der Teuerungs-Trend ist jedenfalls kein Zufall: Die gesamte Streaming-Branche strebt nach Rentabilität und will ihre Nutzer dazu bringen, sich für günstigere, aber teils auch werbefinanzierte Abonnements zu entscheiden.

Die letzte Preisanpassung bei Netflix ist erst ein Jahr her. Damals wurde der werbefreie Standardtarif in den USA auf 15,49 Dollar pro Monat angehoben, die Premium-Option kostet 19,99 Dollar. Währenddessen wurde jedoch auch eine neues, günstigeres Abo um 6,99 Dollar pro Monat ein, bei dem User Werbung zu sehen bekommen. Das reguläre Basis-Abo, das zuvor ohne Werbung um 9,99 Dollar zu haben war, wurde eingestellt.