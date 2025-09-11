Neue AirPods übersetzen live

Apple hat auf seiner Herbst-Keynote eine bahnbrechende Funktion vorgestellt: Mit den neuen AirPods Pro 3 lassen sich Gespräche in Echtzeit übersetzen – ähnlich wie im Science-Fiction-Klassiker Star Trek.
Möglich macht das die hauseigene KI-Plattform Apple Intelligence. Zwei Personen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, können sich damit fast nahtlos unterhalten: Während eine Seite spricht, hören die AirPods die Übersetzung, parallel erscheint sie auf dem iPhone-Display. Besonders eindrucksvoll wird es, wenn beide Gesprächspartner AirPods nutzen, denn dann läuft der Dialog simultan in beiden Sprachen.
@frankmcshan Live Translation on the new AirPods Pro!!! ???? #appleevent ♬ original sound - Frank McShan
In der EU vorerst nicht verfügbar
Doch in der Europäischen Union ist dieses Highlight vorerst nicht verfügbar. Grund dafür ist der Digital Markets Act (DMA), der große Tech-Konzerne verpflichtet, ihre Systeme für Dritte zu öffnen. Apple verweist auf Datenschutzbedenken und verzögert deshalb die Einführung. Schon bei früheren KI-Funktionen mussten EU-Nutzer lange warten, Funktionen wie das Spiegeln des iPhones auf ein MacBook (Anm. iPhone Mirroring) gibt es hier bis heute nicht.
Übersetzer-Funktion wird in der Schweiz beworben
Während die österreichische Pressemitteilung auf der Homepage die Übersetzung im Text verschweigt (nur ein eingebettetes Video zeigt die Übersetzer-Funktion), wird sie in der Schweiz sehr wohl beworben – dort ist Apple Intelligence uneingeschränkt verfügbar.
Unterstützt werden zunächst Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch, weitere Sprachen sollen folgen. Neben den AirPods Pro 3 wird die Funktion auch für die AirPods Pro 2 und die AirPods 4 mit Noise Cancelling bereitgestellt.
Die AirPods Pro 3 sind laut Apple-Österreich-Homepage für 249 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Sie werden ab Freitag, 19. September im Handel erhältlich sein.