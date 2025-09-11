Neue AirPods übersetzen live

Apple hat auf seiner Herbst-Keynote eine bahnbrechende Funktion vorgestellt: Mit den neuen AirPods Pro 3 lassen sich Gespräche in Echtzeit übersetzen – ähnlich wie im Science-Fiction-Klassiker Star Trek.

Möglich macht das die hauseigene KI-Plattform Apple Intelligence. Zwei Personen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, können sich damit fast nahtlos unterhalten: Während eine Seite spricht, hören die AirPods die Übersetzung, parallel erscheint sie auf dem iPhone-Display. Besonders eindrucksvoll wird es, wenn beide Gesprächspartner AirPods nutzen, denn dann läuft der Dialog simultan in beiden Sprachen.

In der EU vorerst nicht verfügbar

Doch in der Europäischen Union ist dieses Highlight vorerst nicht verfügbar. Grund dafür ist der Digital Markets Act (DMA), der große Tech-Konzerne verpflichtet, ihre Systeme für Dritte zu öffnen. Apple verweist auf Datenschutzbedenken und verzögert deshalb die Einführung. Schon bei früheren KI-Funktionen mussten EU-Nutzer lange warten, Funktionen wie das Spiegeln des iPhones auf ein MacBook (Anm. iPhone Mirroring) gibt es hier bis heute nicht.

Übersetzer-Funktion wird in der Schweiz beworben

Während die österreichische Pressemitteilung auf der Homepage die Übersetzung im Text verschweigt (nur ein eingebettetes Video zeigt die Übersetzer-Funktion), wird sie in der Schweiz sehr wohl beworben – dort ist Apple Intelligence uneingeschränkt verfügbar.

Unterstützt werden zunächst Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch, weitere Sprachen sollen folgen. Neben den AirPods Pro 3 wird die Funktion auch für die AirPods Pro 2 und die AirPods 4 mit Noise Cancelling bereitgestellt.

Die AirPods Pro 3 sind laut Apple-Österreich-Homepage für 249 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Sie werden ab Freitag, 19. September im Handel erhältlich sein.