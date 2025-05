Neues Instagram-Update sorgt jetzt für DIESE drastische Veränderung

Instagram passt seine Darstellung von Fotos an. Nutzerinnen und Nutzer, die die Plattform über ihr Mobiltelefon verwenden, können sich über eine sichtbare Veränderung freuen.

Ab sofort gibt es ein zusätzliches Seitenverhältnis für Bilder, das besonders für Handyaufnahmen geeignet ist. Die Änderung betrifft Einzelbilder ebenso wie Galerien und wurde vom Instagram-Chef persönlich bekannt gegeben.

Instagram führt neues Bildformat ein

Instagram hat bislang Fotos in drei Formaten angezeigt: im quadratischen 1:1-Format, im Hochformat mit einem Seitenverhältnis von 4:5 sowie im Querformat mit 1,91:1. Nun kommt ein viertes Format hinzu: 3:4. Diese Änderung wurde von Adam Mosseri, dem Leiter von Instagram, über einen Beitrag im Dienst Threads öffentlich gemacht.

Das neue 3:4-Format: ideal für moderne Smartphone-Kameras. © Instagram ×

Laut Mosseri entspricht das neue Format von 3:4 jenem, das bei den meisten modernen Handykameras automatisch verwendet wird. Viele Menschen fotografieren direkt mit dem Handy – in diesem Fall meist im 3:4-Seitenverhältnis. Bisher wurde beim Hochladen dieser Bilder auf Instagram allerdings ein Teil des Fotos oben und unten abgeschnitten, damit es in das bisher unterstützte 4:5-Format passt. Mit der Einführung des neuen Seitenverhältnisses können Handyfotos nun ohne Beschneidung hochgeladen werden. Dadurch bleibt der gesamte Bildausschnitt erhalten – besonders praktisch für Porträts oder Szenen, bei denen Details am oberen und unteren Bildrand wichtig sind.

Für wen das neue Format besonders nützlich ist

Die Anpassung betrifft sowohl Einzelbilder als auch Fotoserien. Wer weiterhin lieber im klassischen Quadrat oder Hochformat hochlädt, kann das natürlich weiterhin tun. Das neue Format ist eine Ergänzung – keine Pflicht. Vor allem für Menschen, die Instagram hauptsächlich über ihr Mobiltelefon nutzen, bietet das neue Seitenverhältnis Vorteile. Da der Großteil der Nutzerinnen und Nutzer die Plattform über ihr Smartphone verwendet, dürfte die Änderung für viele spürbar sein.