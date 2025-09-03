Alles zu oe24VIP
© Bing/Screenshot

Microsoft-Panne

Online-Karte löscht DIESE Gemeinde komplett

03.09.25, 09:43
Teilen

Bing Maps sorgt für Verwirrung im Wienerwald: Die Plattform zeigt zwei Neulengbachs an – während die 4.794-Einwohner-Gemeinde Eichgraben komplett von der digitalen Landkarte verschwunden ist.

Niederösterreich. Der Fehler fiel aufmerksamen Bing-Maps-Nutzern auf, die sich an die "Mein Bezirk Wienerwald"-Redaktion wandten: Statt Eichgraben erscheint auf Bing Maps ein zweites Neulengbach. Eichgrabens Bürgermeister Georg Ockermüller reagiert mit Humor: "Vielleicht wissen die mehr als wir - von irgendeiner Gemeinden-Zusammenlegung", scherzt er gegenüber "Mein Bezirk".

Neulengbach

Im roten Kreis müsste eigentlich die Gemeinde Eichgraben sein – stattdessen steht in der digitalen Landkarte der Plattform Bing Maps ein zweites Mal Neulengbach. Die beiden Orte sind etwa 8 Kilometer voneinander entfernt.

© Bing Maps/Screenshot

Neulengbachs Bürgermeister: "Das soll natürlich nicht so sein"

Sein Amtskollege aus Neulengbach sieht die Sache kritischer. Bürgermeister Jürgen Rummel betont gegenüber dem Regionalblatt: "Das soll natürlich nicht so sein. Es wäre mir ein Anliegen, dass der technische Fehler ausgebessert wird." Eichgraben dürfe nicht einfach ausgelassen werden.

Ob Microsoft den Kartenfehler bald behebt, bleibt abzuwarten.

