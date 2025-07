Pro, XL & Falt-Modell: Google selbst leakt versehentlich gesamtes Pixel-10-Lineup

Eigentlich wollte Google seine neuen Geräte erst am 20. August präsentieren. Doch ein Fehler brachte viele Infos schon jetzt ans Licht. In einem kurzen Moment zeigte der Konzern aus den USA ein Werbebild im Play Store – mit den neuen Pixel-10-Handys.

Der offizielle Termin für das große Technik-Event „Made by Google 2025“ ist der 20. August. Es findet in New York (USA) statt und wird auch live auf YouTube gezeigt. Der Start ist für 19 Uhr Wiener Zeit angesetzt.

Vier neue Smartphones – und noch mehr

Laut den bisherigen Informationen zeigt Google gleich vier neue Handys:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold (Falthandy)

Dazu kommen neue Ohrhörer mit dem Namen Pixel Buds 2a und eine neue Smart-Watch, die Pixel Watch 4.

Die Pixel 10 Smartphone-Familie wurde bereits jetzt versehentlich enthüllt. © Android Authority

Das steckt im Pixel 10 Pro und 10 Pro XL

Beide Modelle kommen mit einem Display in zwei Größen:

6,3 Zoll (Pixel 10 Pro)

6,8 Zoll (Pixel 10 Pro XL)

Die Bildschirme nutzen OLED-Technik und haben eine Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Bei den Kameras setzt Google auf drei Linsen:

50 Megapixel Hauptkamera

48 Megapixel Ultraweitwinkel

48 Megapixel Fünffach-Zoom

Dazu gibt es eine 42-Megapixel-Frontkamera. Im Inneren arbeitet der neue Tensor-5G-Prozessor, unterstützt von 16 GB Arbeitsspeicher. Die Modelle haben je nach Version zwischen 128 GB und 1 Terabyte (entspricht rund 1.000 GB) an Speicherplatz. Auch die Akkus sollen laut Experten größer und das Ladetempo schneller geworden sein.

Das kann das Pixel 10

Das Standardmodell besitzt ebenfalls ein 6,3-Zoll-OLED-Display. Die Kamera auf der Rückseite bekommt nun drei Linsen, darunter ein Tele-Zoom mit 10,8 Megapixel. Die Hauptkamera soll Bilder mit bis zu 48 MP liefern, der Ultraweitwinkel mit 12 MP. Auch hier wird der neue G5-Chip eingebaut – mit einem stärkeren Akku als beim Vorgänger.

Falthandy mit Schutz vor Staub und Wasser

Ein echtes Highlight: das Pixel 10 Pro Fold. Laut bisherigen Infos bleibt das Aussehen fast gleich, doch das Gerät soll etwas dicker und schwerer sein. Die Kameras:

48 MP Hauptkamera

10,5 MP Ultraweitwinkel

10,5 MP Fünffach-Zoom

10 MP Selfie-Kameras (vorn und innen)

Das Außen-Display wächst auf 6,4 Zoll. Innen bleibt es bei einem acht Zoll großen OLED-Bildschirm. Besonders spannend: Das Gerät bekommt ein IP68-Rating. Das heißt, es ist gegen Wasser und Staub geschützt – ein Novum bei faltbaren Handys.

Neue Uhr und Ohrhörer geplant

Auch eine neue Smart-Watch, die Pixel Watch 4, soll vorgestellt werden – in zwei Größen, mit größerem Akku, Dual-GPS und einer berührbaren Lünette. Statt kabellosem Laden setzt Google nun auf ein Ladesystem mit seitlichen Kontakten. Die Uhr soll sich erstmals selbst reparieren lassen. Die neuen Pixel Buds 2a zielen auf das günstigere Preissegment. Weitere Details sind dazu aber noch offen.