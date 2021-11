Rottet neuer Totimpfstoff das Coronavirus aus?

Vielversprechende Phase-3-Ergebnisse - Wie Novovax kurz vor Zulassung – Entscheidender Vorteil.

Wie berichtet, steht der Novovax-Totimpfstoff aufgrund seiner vielversprechenden Ergebnisse in Europa kurz vor der Zulassung. Sobald diese erteilt ist, könnten sich noch einmal viele Menschen, die den neuen mRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, impfen lassen. Laut Experten wäre das für die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie von entscheidender Bedeutung. Nun wurden die Zwischenergebnisse einer klinischen Studie der Phase 3 mit einem weiteren Totimpfstoff veröffentlicht. Und auch diese fallen vielversprechend aus. Das Vakzin hört auf die Bezeichnung BBV152 und könnte für das weltweite Zurückdrängen von COVID-19 von extrem hoher Bedeutung sein (siehe unten).

An gesunden Erwachsenen getestet

Der neue Totimpfstoff BBV152 besteht aus einem vollständigen aber inaktiven SARS-CoV-2-Virus mit wirkverstärkendem Adjuvans (ein Hilfsstoff, der die Wirkung eines Arzneistoffs verstärkt, jedoch keine eigene Wirksamkeit hat). Die Phase-3-Studie wurde randomisiert, doppelblind und Placebo-kontrolliert durchgeführt. Wie das deutsche Gesundheitsportal (DGP) berichtet, war das Ziel der Studie die Ermittlung der Wirksamkeit, Sicherheit und verlässlicher Wirkung auf das Immunsystem von BBV152. Erwachsene ab 18 Jahren, die gesund oder in stabilem chronisch erkranktem Zustand waren, aber ohne eine Immunschwäche infolge einer Erkrankung oder Behandlung, wurden zufällig entweder einem Placebo oder dem Impfstoff zugeordnet. Zwei intramuskuläre Injektionen von Totimpfstoff oder Placebo wurden jeweils im 4-wöchigen Abstand gegeben. Ob der Impfstoff wirkte, wurde dann anhand PCR-bestätigter Infektionen mindestens zwei Wochen nach der zweiten Dosis ermittelt.

Sicher und wirksam

Laut dem DGP wurden 25.798 Teilnehmer in die Studie aufgenommen, von denen 24.419 schließlich den Gruppen zugeteilt wurden. Den Totimpfstoff erhielten 12.221 Menschen, das Placebo 12.198 Menschen. Nach Auswertung der Ergebnisse, stellten die Forscher fest, dass BBV152 sehr gut wirksam gegen Labor-bestätigte symptomatische Coronavirus-Infektionen erwachsener Menschen sei. Konkret wird die Wirksamkeit mit 77,8 Prozent angegeben und liegt somit fast auf dem Niveau des Novovax-Impfstoffes. Zudem sei die Impfung gut vertragen worden und es konnten in dieser Zwischenanalyse der Phase-3-Studie keine Sicherheitsbedenken festgestellt werden. Aktuell läuft die Studie noch.

Wichtig im globalen Kampf gegen COVID-19

Wichtigster Aspekt von BBV152 ist jedoch, dass dieser Totimpfstoff in Indien entwickelt wurde. Das Land ist der größte Impfstoff-Hersteller und –Exporteur der Welt. Und da Totimpfstoffe einfacher in der Handhabung (einfacherer Lagerung, etc.) und günstiger in der Herstellung sind, können sie auch in vielen Ländern zum Einsatz kommen, denen der Zugang zu mRNA-Impfstoffen aufgrund der genannten Eigenschaften verwehrt bleibt. Je mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, desto geringer ist das Risiko für Mutationen, die wiederum die Wirksamkeit von anderen Impfstoffen reduzieren können. Sollten die Endergebnisse der Phase-3-Studie von BBV152 die bisherigen bestätigen, stünde einer offiziellen Zulassung nichts mehr im Wege. Dann könnte Indien die Produktion massiv hochfahren und der neue Totimpfstoff könnte eine der wichtigsten Waffen im weltweiten Kampf gegen die COVID-19-Pandemie werden.