'SCHiOS'! Apple-User toben wegen iPhone-Update

Apple-User die sich auf das neue Betriebssystem iOS 17 gefreut haben, wurden nicht nur enttäuscht, es herrscht helle Aufregung um das aktuellste Update auf den iPhones.

Das Internet tobt über das neue Update für iPhones auf iOS 17. Dass mit jedem aktuellen Betriebssystem gravierende Änderung bei Apple kommen, ist bekannt. Doch die bisher letzte Version stößt bei den Benutzern auf großes Unverständnis.

iPhone 15: ''Das war eine Schlange für Arme''

50 Meter Schlange für neues iPhone 15

iOS 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Dabei ist auf den ersten Blick alles gut. An der Oberfläche gibt es keine großen Änderungen, erst wenn man genauer hinsieht oder seinen Smartphone-Alltag weiterleben will kommt es zu bösen Überraschungen.

Neues Handling bei Anrufen

Erster großer Kritikpunkt: Das neue Interface bei Anrufen. Nicht nur, dass das ganze Navigationsmenü in den unteren Bereich angesetzt wurde, gibt es bei den Kontakten eine gravierende Änderung.

Wenn die kontaktierte Person in ihren Einstellungen Bilder und weitere Kontaktdaten in einer virtuellen Visitenkarte teilt, wird es automatisch am eigenen Gerät angezeigt und abgespeichert. Von nun an bekommt man bei jedem weiteren Anruf das Bild des Gegenüber, ganz egal, ob man das will oder nicht. Doch vereinzelt findet man auch Fans des neuen Designs. Doch selbst diese wissen, dass sie einer Minderheit angehören.

Achtung Wecker-Falle!

Geteilt sind die Meinung bei den neuen Klingeltönen. Während manche Fans die Sounds feiern, hat auch dieser Teil des neuen Systems einen großen Haken. Denn der schrille Wecker-Klingelton der einem selbst aus den tiefsten Schlaf gerissen hat, wurde durch eine sanftere und viel leisere Melodie ersetzt. Auch vorab gespeicherte Songs aus der Playlist wurden kommentarlos entfernt. Man muss sich also die Mühe machen und alles neu einstellen um gewohnt geweckt zu werden.

Doch das ist noch nicht alles, was sich in diesem Bereich geändert hat. Auch das Nachrichtensignal bei etwaigen Benachrichtigungen, wie zum Beispiel von WhatsApp sind neu - auch hier wurde die Lautstärke entscheidend zurückgeschraubt, jetzt muss man als User aufpassen, keine wichtige Nachricht mehr zu verpassen.

Je älter das iPhone desto mehr Probleme

Ein alt bekanntes Problem der neuen Betriebssystem-Versionen ist, dass ältere Modelle mit der neuen Technologie nicht mehr perfekt funktionieren. Doch sogar Besitzer eines iPhone 13, der seit Freitag drittjüngsten Generation, klagen über schwerwiegende Probleme.

Und zum Abschluss kommt abermals das "Akku-Problem" auf den Tisch. Wer iOS 17 frisch heruntergeladen hat, merkt, dass danach der Akku rasend schnell weniger wird. Diese Problematik legt sich allerdings nachdem im Hintergrund alle alten Daten übertragen wurden. Dennoch kommt jetzt schon die Bitte vieler iPhone-Fans an Apple: Beim nächsten Update besser auf etwaige Änderungen hinzuweisen und zu warnen.