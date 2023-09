Mega-Ansturm auf das neue iPhone 15.

Der iPhone-Wahnsinn ist wieder ausgebrochen. Das neue Modell "15" ist ab heute bei uns zu kaufen. Bei einem Lokalaugenschein vor dem Apple-Store auf der Wiener Kärntner Straße war lange vor Öffnung schon die Hölle los. Viele campierten die ganze Nacht sogar auf der Straße, um sicher eines zu bekommen.

© Julia Rauch ×

Hunderte Menschen standen um etwa 8 Uhr in einer etwa 50 Meter langen Schlange vor dem Shop, um schon am ersten Verkaufstag das neue Smartphone zu ergattern. oe24-Reporterin Julia Rauch war vor Ort: "Hier ist wirklich viel los! Überraschend ist, es sind viele Russen und Ukrainer in der Schlange." Viele der Wartenden wollten gleich mehrere iPhone 15 kaufen.

© EPA ×

Was kann das neue Gerät?

Der US-Konzern hat es wieder einmal geschafft, die Smartphones mit einigen überzeugenden Neuerungen aufzurüsten. Die augenfälligste ist der Umstieg vom hauseigenen Lightning-Anschluss auf USB-C. Das heißt: Das iPhone 15 kann per herkömmlichem USB-Kabel aufgeladen werden -ein Apple-eigenes Kabel braucht man nicht mehr. Ganz freiwillig hat Apple das nicht gemacht: Die EU schreibt ab 2024 einheitliche USB-Ladekabel für Handys vor.

Den USB-Anschluss haben alle vier neuen Smartphones: das iPhone 15, das 15 Plus, das 15 Pro und das 15 Pro Max. Nichts verändert hat sich an den Display-Größen von 6,1 bzw. 6,7 Zoll Diagonale.

Neu ist bei den Pro-Modellen ein Titan-Rahmen statt des Edelstahlgehäuses. Titan macht die Geräte noch leichter, dünner, widerstandsfähiger. Die Pro-Modelle haben auch den neuesten A17-Pro-Chip eingebaut, der die Leistung laut Apple um 10 Prozent steigern soll.

Fürs Fotografieren wächst die Auflösung der Hauptkamera beim iPhone 15 und 15 Plus von 12 auf 48 Megapixel. Richtig revolutionär ist die Cam beim 15 Pro Max mit einem Periscope-Teleobjektiv für Fünffach-Zoom.

50 beziehungsweise 100 Euro günstiger

Farben. iPhone 15 und 15 Plus sind in fünf Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grün, Gelb und erstmals Pink -Barbie lässt grüßen! Die Pro-Modelle kommen in Schwarz, Weiß, Blau und Natur. Der Titan-Rahmen reduziert hier die Farb-Möglichkeiten.

Die größte Überraschung betrifft die Preise. Statt wie üblich teurer,hat Apple die neuen iPhones "günstiger" gemacht.

Das iPhone 15 kostet in Österreich (ohne Mobilfunkvertrag) ab 949 Euro (mit 128 GB Speicher) - das sind 50 Euro weniger als das iPhone 14 vor einem Jahr. Das iPhone 15 Plus ist ebenfalls 50 Euro günstiger als der Vorgänger: Es startet bei 1.099 Euro (128 GB). Das iPhone 15 Pro ist ab 1.199 Euro (128 GB) erhältlich und damit sogar für 100 Euro weniger als im Vorjahr das 14 Pro. Das Luxusmodell 15 Pro Max kostet gleich viel wie der Vorgänger, nämlich 1.449 Euro, hat aber mehr Speicher (256 GB). Und auch das teuerste neue iPhone - das 15 Pro Max mit 1 Terabyte Speicher - bleibt mit 1.949 Euro unter 2.000 Euro - das 14er Pro Max mit 1 TB kostete im Vorjahr 2.099 Euro.