× Siri verrät Datum für erstes Apple Event 2021

Sprachassistentin nennt Termin für die Präsentation von neuen Produkten.

Was dem Top-Leaker Jon Prosser in diesem Jahr bereits zweimal nicht gelungen ist, scheint Siri jetzt geschafft zu haben. Apples Sprachassistentin, die es künftig auch mit männlicher Stimme geben wird , hat offenbar das Datum für das erste Apple-Event des Jahres verraten. Die englischsprachige Version von Siri hat die Frage danach mit dem 20. April beantwortet. Am Twitter-Account Apple Hub wurde ein entsprechender Screenshot veröffentlicht. Sollte es sich dabei um keine „Falle“ von Apple handeln, werden also am kommenden Dienstag neue Produkte vorgestellt.

© Screenshot: Twitter ×

Hinweise

Dass Apple noch im Frühjahr einige Neuheiten präsentieren will, gilt bereits seit einiger Zeit als fix. Zunächst wurde der 23. März als Termin gehandelt . Zuletzt meinte Apple-Leaker Jon Prosser, dass das neue iPad Pro am 13. April ohne eigene Präsentation in den Verkauf geht. Doch auch das hat sich nicht bewahrheitet. Nun soll es also am 20. April soweit sein.

Was wird gezeigt?

Bei den neuen Produkten könnte es sich um folgende Geräte handeln: