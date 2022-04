× So lacht das Netz über den WhatsApp-Ausfall

Santa Clara (Kalifornien). Der Messenger-Dienst WhatsApp ist Donnerstagabend etwa um 23.00 Uhr für kurze Zeit ausgefallen. Betroffen waren Österreich und Deutschland.

Wie ein Blick auf "allestörungen.at" zeigt, wurden innerhalb kurzer Zeit von Usern Tausende Störungen gemeldet.

Zahlreiche User nehmen des Ausfall mit Humor und machten Witze über die Störungen beim Messenger-Dienst. Hier die besten Tweets:

