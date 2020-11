Wir zeigen Ihnen, wie sie rund um Black Friday und Cyber Monday richtig viel Geld sparen können.

November und Dezember sind für den heimischen Handel traditionell die umsatzstärksten Monate, die in vielen Branchen über ein erfolgreiches Geschäftsjahr entscheiden. Im Corona-Jahr 2020 gilt dies mehr denn je. "Black Friday" und "Cyber Monday" heißen die beiden anstehenden Aktionstage, die hierzulande mittlerweile zu den wichtigsten Shoppingterminen des Jahres zählen.Aufgrund des zweiten harten Lockdowns mit dem geschlossenen stationären Handel verlagern sich die Schnäppchenevents in diesem Jahr komplett ins Internet. Da ist es gut, dass viele heimische Händler eigene Onlineshops betreiben oder auf heimischen Marktplätzen zu finden sind.Der besonders verkaufsstarke Black Friday fällt heuer auf den 27. November, der Cyber Monday auf den 30. November. Viele Händler starten aber schon jetzt in die "Black-Friday-Week". Wir zeigen Ihnen nun, worauf Sie achtem müssen, um tatsächlich echte Schnäppchen zu machen.