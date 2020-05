Beste WhatsApp-Funktion aller Zeiten rückt näher

Erstmals zeigen Screenshots, wie man Messenger-Dienst mit mehreren Geräten gleichzeitig nutzen kann.

Anfang April sickerte durch, dass WhatsApp nach wie vor mit Hochdruck am Multi-Geräte-Support arbeitet . Das wäre die bisher größte Revolution bei dem Messenger-Dienst. Aktuell ist es ja nicht möglich, dass WhatsApp-Nutzer ihren Account auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen können (Ausnahme Web-Version). Nun gibt es neue Informationen zu der heiß ersehnten Funktion.

Große Fortschritte bei neuer Beta-Version

Wie WABetaInfo berichtet, ist der Multi-Geräte-Support in der aktuellsten Beta-Version (2.20.143) bereits enthalten. Derzeit kann man WhatsApp nur auf einem Endgerät (Smartphone) nutzen. Wer den Dienst mit seinem Account auf einem anderen Gerät nutzen will, muss sich dort neu verifizieren, kann WhatsApp dann aber nicht mehr auf dem bisherigen Gerät nutzen.

Die Entwickler haben bei der Integration der parallelen Nutzung zuletzt große Fortschritte gemacht. Bei der Beta-Version kann man WhatsApp mit einem Account gleichzeitig am Smartphone, PC und Tablet nutzen. Voraussetzung sei, dass sich bei der Anmeldung alle Geräte im selben WLAN befinden. Dann könne man die Funktion „Log in on a new device“ nutzen. Danach funktionieren die Geräte offenbar immer und überall unabhängig.

Verfügbarkeit

Wann der Multi-Geräte-Support in die finalen WhatsApp-Versionen für iOS und Android Einzug halten wird, steht noch nicht fest. Laut WABetaInfo sind die aktuellen Fortschritte und die Funktionsfähigkeit in der Beta-Version jedoch klare Anzeichen, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Doch wie die Einführung des Dark Mode gezeigt hat, mahlen die Mühlen letztendlich doch etwas länger als erhofft. Irgendwann in absehbarer Zeit werden die Nutzer WhatsApp mit ihrem Hauptaccount aber auf mehreren Geräte gleichzeitig verwenden können.

