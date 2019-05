Blaue Häkchen bei WhatsApp austricksen

Wie man die blauen Häkchen bei geschriebenen WhatsApp-Nachrichten austricksen kann, haben wir bereits gezeigt - auch in unseren „10 besten WhatsApp-Tricks“. Was viele User (noch) nicht wissen: Es gibt auch eine Möglichkeit, die Lesebestätigung bei den immer beliebter werdenden Sprachnachrichten auszutricksen. Dann bekommt der Absender nicht mit, dass man die Nachricht bereits gehört hat und man hat keinen Druck sofort zu antworten. Die Umgehung klappt auf iPhones und Android-Smartphones.

So funktioniert´s

Der Trick funktioniert äußerst einfach. Einzige Voraussetzung ist, dass man zu einer WhatsApp-Gruppe gehört, in der schon lange nichts mehr geschrieben wurde – diese quasi „tot“ ist.

Bekommt man eine Sprachnachricht, bei der der Absender nicht mitbekommen soll, dass man sie bereits gehört hat, geht man wie folgt vor. Zunächst öffnet man den Chat mit der Nachricht. Ganz wichtig: Anstatt auf das Abspiel-Symbol zu klicken, markiert man die Sprachnachricht mit einem längeren Druck. Nun kann man die Sprachnachricht weiterleiten. Und hier kommt die „tote“ WhatsApp-Gruppe ins Spiel. An diese leitet man die Nachricht weiter. Wenn man nun den Chat mit der Sprachnachricht verlässt und in die Gruppe wechselt, kann man sie sich dort anhören, ohne dass sie im eigentlichen Chat mit blauen Häkchen markiert wird. Der Absender weiß also nicht, dass man den Inhalt bereits kennt. Nach dem Anhören kann man die Sprachnachricht aus der toten Gruppe wieder löschen.

