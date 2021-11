Im Quellcode des Messenger-Dienstes deckt ein geheimer Hinweis neue Top-Funktion auf.

Seit dem Wochenende kann WhatsApp mit einem Account auf bis zu fünf verschiedenen Geräten genutzt werden, ohne dass das Haupt-Smartphone dabei online sein muss. Das ist die bisher größte Neuerung, die es bei dem Messenger-Dienst seit seinem Start gegeben hat. Und nun scheint sich bereits die nächste Revolution anzubahnen.

Bezahlfunktion

In der neuesten Beta-Version von WhatsApp wurde nämlich ein Hinweis gefunden, laut dem der Dienst eine Bezahlfunktion integrieren möchte. In einigen Ländern ist bzw. war WhatsApp Pay zwar bereits verfügbar , doch dabei erfolgen die Bezahlungen über eine externe App. Konkret sieht das wie folgt aus:

© WhatsApp ×

Bei dem nun entdeckten Feature soll die Bezahlfunktion direkt in WhatsApp integriert werden. Konkret hat XDA-Developers herausgefunden, dass im Code der neuesten WhatsApp-Beta die Bezahl-App Novi integriert ist. Novi gehört wie Facebook und WhatsApp zum Meta-Konzern und ist eine Art „digitale Geldbörse“.

Funktionsweise

Die direkte Integration würde dafür sorgen, dass die Bezahlfunktion künftig ohne Umwege über WhatsApp erfolgt. Um Zahlungen mit Novi vornehmen zu können, muss man sich einmalig registrieren (inklusive Ausweis) und danach Geld einzahlen. Das funktioniert über die eigene Hausbank, die dafür mit WhatsApp kooperieren muss. Dann steht einem das Guthaben auf dem digitalen Konto zur Verfügung. Wird Novi nun direkt in WhatsApp integriert, würden die Bezahlungen ohne Umweg über den Messenger-Dienst erfolgen. Zudem könnten die Nutzer dann ihren Novi-Kontostand jederzeit über WhatsApp checken. Neben Einkäufen dürfte es auch die Möglichkeit geben, Geld an Kontakte zu senden.

Start noch nicht absehbar

WhatsApp hat die Pläne noch nicht bestätigt. Doch aus dem Quellcode geht klar hervor, dass der Dienst an einer Novi-Integration arbeitet. Wann und in welchen Ländern die Bezahlfunktion letztendlich freigeschaltet wird, kann derzeit noch niemand sagen. Dafür ist das Entwicklungsstadium noch zu früh. Zudem muss Meta vor dem Start noch mit Banken in den jeweiligen Ländern Kooperationen vereinbaren. Und das kann sich ziehen.