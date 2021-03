Die wichtigste App für WhatsApp-Aussteiger

Wer dem Messenger-Dienst den Rücken kehrt, kommt an der Anwendung Watomatic kaum vorbei.

Nach dem Wirbel um die neuen Datenschutzregeln bei WhatsApp haben sich viele Nutzer von dem zu Facebook gehörenden Messenger-Dienst losgelöst und sind auf Alternativen wie Telegram , Signal oder Threema umgestiegen. Derzeit läuft noch eine Schonfrist. Doch wer den neuen Nutzungsbedingungen bis 15. Mai nicht zustimmt, kann WhatsApp nicht mehr nutzen . In den nächsten Wochen werden also noch weitere Nutzer dem Messenger-Dienst den Rücken kehren. Für alle Aus- bzw. Umsteiger gibt es eine extrem praktische App.

© Deekshith Allamaneni

Automatische Antwort an Kontakte

Die Anwendung hört auf den Namen Watomatic und beantwortet alle bei WhatsApp eingehenden Nachrichten völlig automatisch. So kann man seine Kontakte einfach und unkompliziert darüber informieren, dass man WhatsApp nicht mehr nutzt. Die automatische Antwort kann vom Nutzer selbst definiert werden. Sie muss im Feld „Auto reply text“ eingetragen werden. Die Botschaft könnte beispielsweise so aussehen: „Danke für deine Nachricht. Ich nutze WhatsApp nicht mehr. Du findest mich ab sofort bei Signal, oder kannst mich einfach anrufen“. Praktisch: Man kann festlegen, ob die automatische Antwort auch in Gruppenchats versendet werden soll.

© Deekshith Allamaneni

Kein Zugriff auf Daten mehr

Watomatic ist kostenlos im Google Play Store erhältlich. Damit die automatischen Antworten funktionieren, muss WhatsApp am Android-Smartphone noch installiert sein. Doch man kann dem Messenger-Dienst fast alle Rechte entziehen. WhatsApp hat also keinen Zugriff auf persönliche Daten (Fotos, Videos, etc.) und das Adressbuch mehr. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der Abwesenheits-Nachricht, die WhatsApp selbst anbietet. Diese funktioniert nämlich nur dann, wenn die App noch vollständig genutzt wird.

Externer Link

Watomatic App im Google Play Store